Сон как баня — и без одеяла: такая мелочь может оказаться самым тревожным звоночком

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночной пот, особенно если он обильный и без видимых причин, всё чаще вызывает тревогу у медиков. И не зря: в ряде случаев гипергидроз во сне может быть первым симптомом серьёзного заболевания.

Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночная потливость

Специалисты из немецкой клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене предупреждают: если тело "выжимает пот” ночью, когда оно должно отдыхать, стоит задуматься. Само по себе потоотделение — нормальная реакция, но в состоянии покоя оно должно быть минимальным.

Когда пот — тревожный сигнал

Врачи подчёркивают: если человек не принимает жаропонижающие или антидепрессанты, спит в прохладной комнате, не ел острое или жирное перед сном, но всё равно просыпается мокрым — это повод для обследования.

Прежде всего, стоит проверить работу щитовидной железы - её сбои часто провоцируют ночное потоотделение.

Если же помимо пота появляется жажда, это может быть ранним признаком диабета. А вот потоотделение в связке с потерей веса и повышенной температурой - уже тревожная триада, которую врачи считают возможным предвестником онкологических заболеваний, таких как лимфома или лейкоз.

Конечно, не всегда причина столь драматична. Иногда лёгкое ночное потоотделение связано с пищей: жирной, острой, или с алкоголем на ночь. Но если это повторяется — лучше перестраховаться.

Тело редко подаёт сигналы просто так. Главное — услышать их вовремя.

Уточнения

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- - чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς - пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

