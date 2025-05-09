Травмированная родинка: последствия, о которых лучше узнать заранее

Травмировал родинку — началась паника? Многие уверены: стоит задеть невус, и он тут же превратится в рак. Но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд.
В середине XX века врачи действительно подозревали связь между травмами и меланомой. По их данным, до 50% пациентов с раком кожи вспоминали о повреждениях родинок до постановки диагноза.
Однако современные исследования дают иную картину.
70% меланом появляются на чистой коже, а не из уже существующих невусов.
Лишь в 30% случаев опухоль развивается из ранее замеченной родинки.
В 2000 году было проведено крупное исследование с участием 369 пациентов. Его результат:
Учёные не обнаружили подтверждений, что механическая травма запускает раковое перерождение.
Дополнительный эксперимент в 2015 году на рыбках данио-рерио внёс больше путаницы. У них многократные травмы плавников действительно повышали риск опухолей. Но важно учитывать:
у рыб совершенно иная система регенерации,
и постоянные повреждения у человека крайне маловероятны.
Вывод прост:
Один случайный зацеп — не катастрофа. Если родинка была здорова, она с большой вероятностью останется таковой.
Но есть сигналы, которые нельзя игнорировать:
изменение формы, цвета или размера,
кровоточивость без причины,
зуд или воспаление.
В таких случаях — нужно срочно обратиться к дерматологу, независимо от того, была ли травма.
И ещё важнее:
Солнечные ожоги гораздо опаснее, чем случайные бытовые повреждения. Настоящая профилактика меланомы — это:
регулярный самоосмотр,
защита кожи от ультрафиолета,
и внимательность к изменениям.
Бояться стоит не травм, а бездействия.
Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
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