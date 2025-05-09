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Травмированная родинка: последствия, о которых лучше узнать заранее

2:00
Здоровье

Травмировал родинку — началась паника? Многие уверены: стоит задеть невус, и он тут же превратится в рак. Но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Родинка
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Родинка

В середине XX века врачи действительно подозревали связь между травмами и меланомой. По их данным, до 50% пациентов с раком кожи вспоминали о повреждениях родинок до постановки диагноза.

Однако современные исследования дают иную картину.

70% меланом появляются на чистой коже, а не из уже существующих невусов.

Лишь в 30% случаев опухоль развивается из ранее замеченной родинки.

В 2000 году было проведено крупное исследование с участием 369 пациентов. Его результат:

Учёные не обнаружили подтверждений, что механическая травма запускает раковое перерождение.

Дополнительный эксперимент в 2015 году на рыбках данио-рерио внёс больше путаницы. У них многократные травмы плавников действительно повышали риск опухолей. Но важно учитывать:

  • у рыб совершенно иная система регенерации,

  • и постоянные повреждения у человека крайне маловероятны.

Вывод прост:

Один случайный зацеп — не катастрофа. Если родинка была здорова, она с большой вероятностью останется таковой.

Но есть сигналы, которые нельзя игнорировать:

  • изменение формы, цвета или размера,

  • кровоточивость без причины,

  • зуд или воспаление.

В таких случаях — нужно срочно обратиться к дерматологу, независимо от того, была ли травма.

И ещё важнее:

Солнечные ожоги гораздо опаснее, чем случайные бытовые повреждения. Настоящая профилактика меланомы — это:

  • регулярный самоосмотр,

  • защита кожи от ультрафиолета,

  • и внимательность к изменениям.

Бояться стоит не травм, а бездействия.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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