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Борьба с бессонницей — худшее решение: один ритуал отключит тревожную голову

1:10
Здоровье

С бессонницей лучше не воевать — её нужно обхитрить. Чем больше человек пытается "одолеть" бессонницу, тем больше она укрепляется. Тут нужен не штурм, а обходной путь.

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Полноценный сон начинается не в кровати, а задолго до неё - в образе жизни и ежедневных привычках. Именно их стоит пересмотреть в первую очередь, если ночи становятся мучительно долгими.

Один из самых действенных приёмов — создать ритуал спокойствия перед сном. Это может быть:

  • тёплый душ (да-да, не ванна, а именно душ, чтобы мягко "смыть" дневное напряжение);

  • лёгкое дыхательное упражнение;

  • приятная книга;

  • расслабляющая музыка;

  • медитация.

Не менее важны и физические условия. Всё должно быть по-настоящему уютным. Не мешает ничего — ни свет от уличных фонарей, ни душный воздух, ни неудобная подушка. Мелочи? Возможно. Но именно из таких "мелочей" и складывается здоровый сон.

Так что, если ночь снова превращается в битву с подушкой, лучше не атаковать, а попробовать договориться — через тепло, тишину и покой.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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