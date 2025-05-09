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Орган, который первым сдаётся при стрессе — и рушит всё здоровье

1:43
Здоровье

В последние годы всё чаще говорят о том, что здоровье всего организма начинается с кишечника. Но если он теперь в центре внимания, то где же в этой иерархии находятся мозг и сердце?

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина поделилась интересной восточной концепцией: в китайской традиционной медицине считается, что у человека три мозга.

"Первый — это сердце, император. Второй — мозг, стратег. А третий — кишечник, он как полководец", — рассказала специалист.

Кишечник не просто переваривает пищу. Он живёт собственной "жизнью", имеет свой "мозг" и активно участвует в работе всего организма. В нём вырабатываются вещества, которые "слушают" сигналы от других органов, обрабатывают информацию и передают команды дальше. Такой вот командный центр.

"В микробиоме есть условно патогенные микроорганизмы — у них свои задачи и свой "рацион”. Это сложная система, где всё взаимодействует", — добавила Соломатина.

По её словам, кишечник — это не строго централизованная структура. В нём работают локальные участки, своего рода узлы, которые отправляют сигналы во все стороны — в мозг, в иммунную систему, в гормональные цепочки.

"Первая кочка, первая эпидемия, стресс — и всё рушится", — подытожила диетолог.

Наш организм — тонко настроенная система, где даже самое, казалось бы, второстепенное звено может сыграть решающую роль. Особенно если это полководец, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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