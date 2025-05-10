Шок-диета: 5 обработанных продуктов, которые можно и нужно есть, чтобы худеть

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди считают, что для снижения веса нужно полностью отказаться от обработанных продуктов. Однако не все такие продукты вредны. Некоторые из них, при правильном выборе, могут стать полезными помощниками в борьбе с лишним весом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Почему не стоит полностью отказываться от обработанных продуктов?

Сохранение питательных веществ. Обработанные продукты часто сохраняют больше питательных веществ, чем свежие. Например, замороженные овощи и фрукты могут быть богаче витаминами, чем их свежие аналоги, которые иногда подвергаются длительному хранению и теряют часть своих полезных свойств. Удобство и экономия времени. Обработанные продукты позволяют быстро приготовить еду, что особенно важно в современном ритме жизни. Это помогает избежать перекусов нездоровой пищей из-за нехватки времени. Контроль порций. Продукты, расфасованные на одну порцию, помогают контролировать количество потребляемых калорий. Это особенно важно для тех, кто следит за своим весом. Высокое содержание белка. Некоторые обработанные продукты, такие как консервированная фасоль, греческий йогурт или замороженные фрикадельки, богаты белком. Белок помогает чувствовать сытость и поддерживать мышечную массу, что важно при похудении. Цельные злаки. Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис и овсянка, содержат много клетчатки. Клетчатка способствует хорошему пищеварению, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает дольше чувствовать себя сытым, пишет венгерское издание Divany.

Как выбрать полезные обработанные продукты?

Важно обращать внимание на состав и пищевую ценность продуктов. Вот несколько советов:

Читайте этикетки. Изучайте состав продуктов и выбирайте те, которые содержат меньше сахара, соли и вредных жиров.

Изучайте состав продуктов и выбирайте те, которые содержат меньше сахара, соли и вредных жиров. Ищите продукты с минимальной обработкой. Обращайте внимание на срок годности и состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше.

Обращайте внимание на срок годности и состав. Чем меньше ингредиентов, тем лучше. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. Они помогут вам чувствовать сытость и поддерживать здоровье.

Включение обработанных продуктов в рацион не означает отказ от здорового питания. Главное — выбирать качественные и полезные продукты. Это поможет вам создать сбалансированный рацион, который будет поддерживать ваше здоровье и способствовать снижению веса.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.



