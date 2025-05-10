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Шопинг как лекарство: эксперт раскрыла опасную ловушку маркетплейсов для россиян

1:38
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Финансовый консультант Екатерина Канивец заявила, что россиянам, которые тратят деньги на покупки ради положительных эмоций, следует обратиться к психологу.

Онлайн-шопинг
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-шопинг

По её словам, важно понять причину такого поведения. Почему человек вместо того, чтобы разумно инвестировать средства, тратит их на покупки в маркетплейсах? Что вызывает чувство радости при приобретении товаров, и почему люди не видят других способов улучшить своё эмоциональное состояние?

Канивец подчеркнула, что онлайн-шопоголизм, как и любая другая зависимость, негативно сказывается на финансовом положении россиян. Это не только трата средств, которые могли бы быть направлены на создание финансовой подушки или инвестированы для получения дохода. В некоторых случаях люди берут кредиты и открывают кредитные карты для таких покупок, что особенно невыгодно в условиях высокой ключевой ставки, предупреждает Газета.Ru.

Эксперт отметила, что проблема онлайн-шопоголизма заключается в чрезмерной доступности онлайн-покупок. Финансовая доступность и быстрая логистика позволяют легко заказывать и получать товары в удобное время, часто с большими скидками. Маркетплейсы стимулируют импульсивные покупки, предлагая "горящие" предложения и "необходимые" товары. В результате люди теряют контроль над своим бюджетом и навык осознанного потребления.

По прогнозам Сбермаркетинга, к 2025 году 70% зарубежных покупателей планируют совершать покупки в дисконт-магазинах.

Уточнения

Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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