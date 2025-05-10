Смертельный миф развеян: вот сколько алкоголя вам на самом деле можно

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психиатр и нарколог, а также руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев заявил, что не существует безопасной дозы алкоголя.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Однако, по словам врача, можно вычислить относительно безопасные дозы: 250 мл пива, 30 мл крепкого напитка и 100 мл сухого вина в день.

Если вы всё же решили выпить, делайте это с минимальным вредом, советует врач. Стандартной дозой алкоголя считается 10 граммов чистого этанола, что соответствует 100 мл сухого вина (12%), 250 мл пива (4-5%) или 30 мл крепкого алкоголя (40%). Мужчинам не следует превышать две стандартные дозы в день, женщинам — одну.

Но даже такие дозы не обеспечивают полную безопасность, а лишь снижают риск. Врач рекомендует пить медленно, есть до и во время употребления алкоголя, не употреблять сладких и газированных напитков, так как они ускоряют всасывание алкоголя, пишет Газета.Ru.

Ранее считалось, что относительно безопасные дозы алкоголя — 10 граммов чистого спирта в день, что эквивалентно 100 мл вина или 250 мл пива. Однако современные медицинские исследования показали, что даже такие минимальные дозы могут вызвать негативные последствия. Поэтому в современной медицине акцент делается не на безопасном употреблении алкоголя, а на снижении вреда.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.



