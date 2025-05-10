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Смертельный миф развеян: вот сколько алкоголя вам на самом деле можно

1:36
Здоровье

Врач-психиатр и нарколог, а также руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев заявил, что не существует безопасной дозы алкоголя.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

Однако, по словам врача, можно вычислить относительно безопасные дозы: 250 мл пива, 30 мл крепкого напитка и 100 мл сухого вина в день.

Если вы всё же решили выпить, делайте это с минимальным вредом, советует врач. Стандартной дозой алкоголя считается 10 граммов чистого этанола, что соответствует 100 мл сухого вина (12%), 250 мл пива (4-5%) или 30 мл крепкого алкоголя (40%). Мужчинам не следует превышать две стандартные дозы в день, женщинам — одну.

Но даже такие дозы не обеспечивают полную безопасность, а лишь снижают риск. Врач рекомендует пить медленно, есть до и во время употребления алкоголя, не употреблять сладких и газированных напитков, так как они ускоряют всасывание алкоголя, пишет Газета.Ru.

Ранее считалось, что относительно безопасные дозы алкоголя — 10 граммов чистого спирта в день, что эквивалентно 100 мл вина или 250 мл пива. Однако современные медицинские исследования показали, что даже такие минимальные дозы могут вызвать негативные последствия. Поэтому в современной медицине акцент делается не на безопасном употреблении алкоголя, а на снижении вреда.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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