Самая милая собака с внешностью бойца

Забудьте всё, что вы знали о "добрых" породах. Британский кинолог Адам Спайви удивил общественность, назвав самой дружелюбной породой не лабрадора и не золотистого ретривера, а… стаффордширского бультерьера.
Эта порода часто вызывает опасения своим внешним видом, но, по словам эксперта, именно стаффордширские бультерьеры отличаются необычайной преданностью и ласковостью. Они прекрасно ладят с детьми, демонстрируют терпимость к посторонним и искреннюю привязанность к своей семье.
Есть нюансы
Но всё не так просто. Спайви подчёркивает: несмотря на доброжелательность к людям, стаффы могут проявлять агрессию к другим собакам, особенно без должной социализации. Поэтому новичкам в собаководстве заводить такую собаку не рекомендуется.
Эти собаки требуют:
Для кого подходит стафф
Кинолог называет стаффордширского бультерьера идеальным семейным псом - при условии, что вы готовы вкладываться в его обучение и уделять ему внимание каждый день. Если же подходить к выбору ответственно, стафф может стать самым надёжным и любящим другом.
Бультерьер - порода собак, относящаяся к группе терьеров.
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