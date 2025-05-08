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Самая милая собака с внешностью бойца

1:21
Здоровье

Забудьте всё, что вы знали о "добрых" породах. Британский кинолог Адам Спайви удивил общественность, назвав самой дружелюбной породой не лабрадора и не золотистого ретривера, а… стаффордширского бультерьера.

Бультерьер
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бультерьер

Самая дружелюбная порода собак — и это вовсе не лабрадор

Эта порода часто вызывает опасения своим внешним видом, но, по словам эксперта, именно стаффордширские бультерьеры отличаются необычайной преданностью и ласковостью. Они прекрасно ладят с детьми, демонстрируют терпимость к посторонним и искреннюю привязанность к своей семье.

Есть нюансы

Но всё не так просто. Спайви подчёркивает: несмотря на доброжелательность к людям, стаффы могут проявлять агрессию к другим собакам, особенно без должной социализации. Поэтому новичкам в собаководстве заводить такую собаку не рекомендуется.

Эти собаки требуют:

  • чёткого воспитания
  • регулярного общения с хозяином
  • уверенности и опыта от владельца

Для кого подходит стафф

Кинолог называет стаффордширского бультерьера идеальным семейным псом - при условии, что вы готовы вкладываться в его обучение и уделять ему внимание каждый день. Если же подходить к выбору ответственно, стафф может стать самым надёжным и любящим другом.

Уточнения

Бультерьер - порода собак, относящаяся к группе терьеров.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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