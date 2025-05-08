Самая милая собака с внешностью бойца

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забудьте всё, что вы знали о "добрых" породах. Британский кинолог Адам Спайви удивил общественность, назвав самой дружелюбной породой не лабрадора и не золотистого ретривера, а… стаффордширского бультерьера.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бультерьер

Самая дружелюбная порода собак — и это вовсе не лабрадор

Эта порода часто вызывает опасения своим внешним видом, но, по словам эксперта, именно стаффордширские бультерьеры отличаются необычайной преданностью и ласковостью. Они прекрасно ладят с детьми, демонстрируют терпимость к посторонним и искреннюю привязанность к своей семье.

Есть нюансы

Но всё не так просто. Спайви подчёркивает: несмотря на доброжелательность к людям, стаффы могут проявлять агрессию к другим собакам, особенно без должной социализации. Поэтому новичкам в собаководстве заводить такую собаку не рекомендуется.

Эти собаки требуют:

чёткого воспитания

регулярного общения с хозяином

уверенности и опыта от владельца

Для кого подходит стафф

Кинолог называет стаффордширского бультерьера идеальным семейным псом - при условии, что вы готовы вкладываться в его обучение и уделять ему внимание каждый день. Если же подходить к выбору ответственно, стафф может стать самым надёжным и любящим другом.

Уточнения

Бультерьер - порода собак, относящаяся к группе терьеров.

