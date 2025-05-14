Огурец: простой продукт с суперспособностями

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Освежающий вкус, доступность и хруст — всё это про огурцы. Но, как утверждает дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон, этот скромный продукт — настоящий суперфуд. И да, с точки зрения ботаники это не овощ, а фрукт.

Почему стоит есть огурцы каждый день: 7 полезных свойств, о которых вы не знали

1. Гидратация на высшем уровне

Огурец на 96% состоит из воды. Это один из лучших натуральных способов поддерживать водный баланс, особенно в жаркое время года. Вода помогает регулировать температуру тела, смазывать суставы и доставлять питательные вещества к клеткам.

2. Здоровые и крепкие кости

Благодаря высокому содержанию витамина K, огурцы укрепляют костную ткань и снижают риск переломов. Регулярное потребление этого витамина связано с профилактикой остеопороза.

3. Противораковый щит

Огурцы содержат полифенолы лигнаны - мощные антиоксиданты, которые, по данным исследований, могут снижать риск рака груди, пищевода и кишечника.

4. Сердце под защитой

Флавоноиды в составе огурца обладают кардиопротекторным эффектом. Они препятствуют образованию тромбов и бляшек, а также снижают воспаление в сосудах.

5. Контроль уровня сахара

У огурцов есть антигипергликемическое действие, что делает их полезными для людей с диабетом 2 типа. Они помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и поддерживать его в пределах нормы.

6. Борьба с воспалением

Огурцы не только снимают отёки, когда используются наружно, но и снижают воспалительные процессы изнутри. Они замедляют выработку веществ, вызывающих воспаление, помогая организму восстанавливаться.

7. Кожа скажет "спасибо"

Благодаря детоксикационным и увлажняющим свойствам огурцы улучшают состояние кожи, уменьшая покраснения, акне и проявления аллергии. Это простой способ сохранить кожу чистой и свежей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

