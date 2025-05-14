Огурец: простой продукт с суперспособностями

Освежающий вкус, доступность и хруст — всё это про огурцы. Но, как утверждает дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон, этот скромный продукт — настоящий суперфуд. И да, с точки зрения ботаники это не овощ, а фрукт.
1. Гидратация на высшем уровне
Огурец на 96% состоит из воды. Это один из лучших натуральных способов поддерживать водный баланс, особенно в жаркое время года. Вода помогает регулировать температуру тела, смазывать суставы и доставлять питательные вещества к клеткам.
2. Здоровые и крепкие кости
Благодаря высокому содержанию витамина K, огурцы укрепляют костную ткань и снижают риск переломов. Регулярное потребление этого витамина связано с профилактикой остеопороза.
3. Противораковый щит
Огурцы содержат полифенолы лигнаны - мощные антиоксиданты, которые, по данным исследований, могут снижать риск рака груди, пищевода и кишечника.
4. Сердце под защитой
Флавоноиды в составе огурца обладают кардиопротекторным эффектом. Они препятствуют образованию тромбов и бляшек, а также снижают воспаление в сосудах.
5. Контроль уровня сахара
У огурцов есть антигипергликемическое действие, что делает их полезными для людей с диабетом 2 типа. Они помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и поддерживать его в пределах нормы.
6. Борьба с воспалением
Огурцы не только снимают отёки, когда используются наружно, но и снижают воспалительные процессы изнутри. Они замедляют выработку веществ, вызывающих воспаление, помогая организму восстанавливаться.
7. Кожа скажет "спасибо"
Благодаря детоксикационным и увлажняющим свойствам огурцы улучшают состояние кожи, уменьшая покраснения, акне и проявления аллергии. Это простой способ сохранить кожу чистой и свежей.
Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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