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Огурец: простой продукт с суперспособностями

2:16
Здоровье

Освежающий вкус, доступность и хруст — всё это про огурцы. Но, как утверждает дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон, этот скромный продукт — настоящий суперфуд. И да, с точки зрения ботаники это не овощ, а фрукт.

Почему стоит есть огурцы каждый день: 7 полезных свойств, о которых вы не знали

1. Гидратация на высшем уровне
Огурец на 96% состоит из воды. Это один из лучших натуральных способов поддерживать водный баланс, особенно в жаркое время года. Вода помогает регулировать температуру тела, смазывать суставы и доставлять питательные вещества к клеткам.

2. Здоровые и крепкие кости
Благодаря высокому содержанию витамина K, огурцы укрепляют костную ткань и снижают риск переломов. Регулярное потребление этого витамина связано с профилактикой остеопороза.

3. Противораковый щит
Огурцы содержат полифенолы лигнаны - мощные антиоксиданты, которые, по данным исследований, могут снижать риск рака груди, пищевода и кишечника.

4. Сердце под защитой
Флавоноиды в составе огурца обладают кардиопротекторным эффектом. Они препятствуют образованию тромбов и бляшек, а также снижают воспаление в сосудах.

5. Контроль уровня сахара
У огурцов есть антигипергликемическое действие, что делает их полезными для людей с диабетом 2 типа. Они помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и поддерживать его в пределах нормы.

6. Борьба с воспалением
Огурцы не только снимают отёки, когда используются наружно, но и снижают воспалительные процессы изнутри. Они замедляют выработку веществ, вызывающих воспаление, помогая организму восстанавливаться.

7. Кожа скажет "спасибо"
Благодаря детоксикационным и увлажняющим свойствам огурцы улучшают состояние кожи, уменьшая покраснения, акне и проявления аллергии. Это простой способ сохранить кожу чистой и свежей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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