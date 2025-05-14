Три привычки после 30, которые уничтожают здоровье

Многие уверены: если в 30 лет ты чувствуешь себя хорошо, значит, всё под контролем. Но новое исследование, опубликованное в Annals of Medicine, показывает: три привычки в этом возрасте могут незаметно разрушать здоровье десятилетями.
Финские учёные провели одно из самых масштабных исследований, отслеживая здоровье нескольких сотен человек на протяжении 30 лет. Их вывод: вредные привычки, начатые в молодости, особенно после 30, сказываются на организме начиная с 36 лет — и удар чувствуется всё сильнее с каждым годом.
Что именно происходит
Эффект "снежного кома"
Главная опасность в том, что негативные последствия копятся годами. По словам одного из авторов исследования, Тийи Кекяляйнен, "если не отказаться от этих привычек вовремя, здоровье в старости окажется под серьёзной угрозой".
Именно поэтому отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и регулярные физические нагрузки — это не просто советы, а инвестиция в будущее качество жизни.
Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.
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