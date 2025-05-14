Секрет идеального смузи: что точно не стоит добавлять

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Банан в смузи кажется идеальным выбором: он сладкий, питательный и делает текстуру напитка особенно приятной. Но учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе и Университета Рединга предупреждают: этот фрукт может сводить на нет всю пользу ягодных смесей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Почему вы зря добавляете банан в утренний смузи — учёные раскрыли неожиданный эффект

Главный виновник — фермент полифенолоксидаза, который содержится в бананах в больших количествах. Этот фермент, как показали исследования, разрушает до 84% флаванолов - природных соединений, которые защищают сердце и мозг, снижая воспаление и улучшая кровообращение.

В ходе эксперимента участникам давали два вида смузи: один состоял только из ягод, второй — из ягод с добавлением банана. После приёма напитков учёные анализировали кровь и мочу. Результаты оказались однозначными: флаванолы из ягодного смузи без банана усваивались гораздо лучше.

Нужно ли теперь бояться бананов

Нет! Исследователи подчёркивают: бананы остаются полезными фруктами, но при желании усилить антиоксидантное действие смузи - особенно утреннего — их лучше не добавлять.

Чтобы получить максимум пользы, учёные советуют смешивать ягоды с продуктами, в которых низкая активность полифенолоксидазы:

Ананас

Апельсин

Манго

Натуральный йогурт

Такой коктейль не только вкусный, но и действительно работает на здоровье.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

