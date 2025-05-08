Живот как воздушный шар: 90% людей допускают ошибки после вздутия

Ощущение тяжести и вздутия знакомо почти каждому. Причины могут быть разными: стресс, медленное пищеварение, неправильное питание. Но хорошая новость в том, что справиться с этим можно без лекарств — достаточно изменить некоторые привычки, как сообщает "MedPulse".
Главный виновник вздутия — неподходящая еда. Стоит сократить продукты, вызывающие брожение:
Бобовые
Молочные продукты (в больших количествах)
Газированные и сладкие напитки
Что поможет:
"Правильное питание — это 70% успеха в борьбе с вздутием", — отмечают диетологи.
Ешьте медленно - так вы заглатываете меньше воздуха.
Двигайтесь - даже 20-минутная прогулка после еды ускоряет пищеварение.
Контролируйте стресс - он напрямую влияет на ЖКТ. Попробуйте дыхательные практики или йогу.
Массаж живота - круговые движения с маслом мяты или фенхеля стимулируют работу кишечника.
Активированный уголь - уменьшает газообразование, но перед применением лучше проконсультироваться с врачом.
Вода - достаточное питье предотвращает задержку жидкости и выводит токсины.
Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός - поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.