Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно
Причины пожелтения сансевиерии и что делать, чтобы вернуть ей здоровье
Почему ваша кошка чихает? 5 тревожных сигналов, о которых стоит знать
Стиралка не прощает беспорядок: она может работать 15 лет, но вы её губите за 3
Акция Бессмертный полк в этом году будет необычной: в ней примет участие певец, которого знают абсолютно все
Тусклые румяна засияют: простой трюк вернёт косметике первозданный вид
Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток
Без молока и сливочного масла: цитрусовый пирог, от которого не оторваться

Живот как воздушный шар: 90% людей допускают ошибки после вздутия

1:28
Здоровье

Ощущение тяжести и вздутия знакомо почти каждому. Причины могут быть разными: стресс, медленное пищеварение, неправильное питание. Но хорошая новость в том, что справиться с этим можно без лекарств — достаточно изменить некоторые привычки, как сообщает "MedPulse".

Вздутие живота у девушки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Вздутие живота у девушки

1. Питание: что есть, а чего избегать

Главный виновник вздутия — неподходящая еда. Стоит сократить продукты, вызывающие брожение:

  • Бобовые

  • Молочные продукты (в больших количествах)

  • Газированные и сладкие напитки

Что поможет:

  • Овощи (кабачки, фенхель)
  • Клетчатка (фрукты, злаки)
  • Пробиотики (йогурт, кефир)
  • Травяные чаи (имбирь, ромашка, фенхель)

"Правильное питание — это 70% успеха в борьбе с вздутием", — отмечают диетологи.

2. Полезные привычки

  • Ешьте медленно - так вы заглатываете меньше воздуха.

  • Двигайтесь - даже 20-минутная прогулка после еды ускоряет пищеварение.

  • Контролируйте стресс - он напрямую влияет на ЖКТ. Попробуйте дыхательные практики или йогу.

3. Натуральные средства

  • Массаж живота - круговые движения с маслом мяты или фенхеля стимулируют работу кишечника.

  • Активированный уголь - уменьшает газообразование, но перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

  • Вода - достаточное питье предотвращает задержку жидкости и выводит токсины.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός - поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы
Шоу-бизнес
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы Аудио 
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Экономика и бизнес
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится Аудио 
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Садоводство, цветоводство
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче Аудио 
Популярное
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц

Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.

Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Люся Чеботина раскрыла правду об отношениях с Филиппом Киркоровым: не планируем заводить ребёнка
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Дрон-истребитель Рубикон. Новые боевые группы начали успешно работать по БПЛА ВСУ Дмитрий Плотников Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Последние материалы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Не мясом единым: крокеты из фасоли и сыра — вкусно и сытно
Живот как воздушный шар: 90% людей допускают ошибки после вздутия
Причины пожелтения сансевиерии и что делать, чтобы вернуть ей здоровье
Почему ваша кошка чихает? 5 тревожных сигналов, о которых стоит знать
Стиралка не прощает беспорядок: она может работать 15 лет, но вы её губите за 3
Акция Бессмертный полк в этом году будет необычной: в ней примет участие певец, которого знают абсолютно все
Тусклые румяна засияют: простой трюк вернёт косметике первозданный вид
Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток
Без молока и сливочного масла: цитрусовый пирог, от которого не оторваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.