Живот как воздушный шар: 90% людей допускают ошибки после вздутия

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ощущение тяжести и вздутия знакомо почти каждому. Причины могут быть разными: стресс, медленное пищеварение, неправильное питание. Но хорошая новость в том, что справиться с этим можно без лекарств — достаточно изменить некоторые привычки, как сообщает "MedPulse".

Фото: freepik is licensed under Public Domain Вздутие живота у девушки

1. Питание: что есть, а чего избегать

Главный виновник вздутия — неподходящая еда. Стоит сократить продукты, вызывающие брожение:

Бобовые

Молочные продукты (в больших количествах)

Газированные и сладкие напитки

Что поможет:

Овощи (кабачки, фенхель)

Клетчатка (фрукты, злаки)

Пробиотики (йогурт, кефир)

Травяные чаи (имбирь, ромашка, фенхель)

"Правильное питание — это 70% успеха в борьбе с вздутием", — отмечают диетологи.

2. Полезные привычки

Ешьте медленно - так вы заглатываете меньше воздуха.

Двигайтесь - даже 20-минутная прогулка после еды ускоряет пищеварение.

Контролируйте стресс - он напрямую влияет на ЖКТ. Попробуйте дыхательные практики или йогу.

3. Натуральные средства

Массаж живота - круговые движения с маслом мяты или фенхеля стимулируют работу кишечника.

Активированный уголь - уменьшает газообразование, но перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Вода - достаточное питье предотвращает задержку жидкости и выводит токсины.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.





Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός - поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.

