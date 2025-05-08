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Эти 5 продуктов медленно убивают ваш мозг — вы едите их каждый день

2:01
Здоровье

Современная еда — это не только лишние килограммы, но и реальная угроза для мозга. Исследователи Гарвардского университета составили список продуктов, которые повышают риск инсульта, деменции и болезни Альцгеймера. Вот главные враги вашего здоровья:

Неправильное питание
Фото: Pexels by Tim Samuel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Неправильное питание

1. Красное мясо, сливочное масло и жирные молочные продукты

Почему вредны? Содержат насыщенные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина (LDL). Это приводит к закупорке сосудов и увеличивает риск инсульта и слабоумия.

2. Сахар и ультраобработанные продукты

Чем опасны? Вызывают зависимость, как наркотики, активируя зону вознаграждения в мозге. Приводят к диабету, ожирению и воспалению - главным врагам когнитивного здоровья.

3. Белая мука и рафинированные углеводы

Что не так? После обработки в ней нет клетчатки и полезных веществ, зато есть резкие скачки сахара в крови. Результат — переедание, гипертония и ускоренное старение мозга.

4. Диетические газировки

Неожиданный вред: Исследования связывают их с высоким риском инсульта и деменции. Даже без сахара, они нарушают метаболизм и могут вредить сосудам.

5. Фастфуд и готовые соусы

Почему стоит отказаться? В них много соли, трансжиров и химических добавок, которые ухудшают кровоснабжение мозга и повышают риск нейродегенеративных заболеваний.

Что делать

Замените вредное на полезное:

  • Цельнозерновая мука вместо белой

  • Фрукты и орехи вместо сладостей

  • Оливковое масло вместо сливочного

  • Вода и натуральные соки вместо газировки

Вывод: Мозг стареет быстрее из-за неправильной еды. Измените рацион — и вы снизите риски инсульта, потери памяти и Альцгеймера, сообщает "MedPulse".

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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