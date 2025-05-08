Эти 5 продуктов медленно убивают ваш мозг — вы едите их каждый день

Современная еда — это не только лишние килограммы, но и реальная угроза для мозга. Исследователи Гарвардского университета составили список продуктов, которые повышают риск инсульта, деменции и болезни Альцгеймера. Вот главные враги вашего здоровья:
Почему вредны? Содержат насыщенные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина (LDL). Это приводит к закупорке сосудов и увеличивает риск инсульта и слабоумия.
Чем опасны? Вызывают зависимость, как наркотики, активируя зону вознаграждения в мозге. Приводят к диабету, ожирению и воспалению - главным врагам когнитивного здоровья.
Что не так? После обработки в ней нет клетчатки и полезных веществ, зато есть резкие скачки сахара в крови. Результат — переедание, гипертония и ускоренное старение мозга.
Неожиданный вред: Исследования связывают их с высоким риском инсульта и деменции. Даже без сахара, они нарушают метаболизм и могут вредить сосудам.
Почему стоит отказаться? В них много соли, трансжиров и химических добавок, которые ухудшают кровоснабжение мозга и повышают риск нейродегенеративных заболеваний.
Замените вредное на полезное:
Цельнозерновая мука вместо белой
Фрукты и орехи вместо сладостей
Оливковое масло вместо сливочного
Вода и натуральные соки вместо газировки
Вывод: Мозг стареет быстрее из-за неправильной еды. Измените рацион — и вы снизите риски инсульта, потери памяти и Альцгеймера, сообщает "MedPulse".
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.