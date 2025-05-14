Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнечная активность — явление далёкое от нас на первый взгляд. Но её последствия, особенно в виде магнитных бурь, вполне ощутимы — и они не миф. Кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Карпенко рассказал, как именно "солнечные всплески" отражаются на организме человека.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Как магнитные бури бьют по здоровью: объяснение врача, которому стоит прислушаться

Первое, что страдает при магнитной буре — сердечно-сосудистая система. У людей, склонных к гипертонии, может резко повыситься давление, учащается пульс, появляются перебои в ритме сердца. В особо чувствительные периоды возрастает риск инфарктов и инсультов.

Нервы и сон — тоже в зоне риска

Наблюдаются и неврологические реакции: у некоторых людей усиливаются головные боли, особенно мигрени. Также возможны раздражительность, тревожность, бессонница — всё это последствия колебаний магнитного поля.

Общее самочувствие тоже хромает

Неожиданная усталость, снижение концентрации, боли в мышцах и суставах — ещё одна категория жалоб, связанных с бурями. Нередко обостряются хронические заболевания, что делает такие дни особенно сложными для метеочувствительных людей.

Врач в данной ситуации советует:

Нормализовать сон — ложиться и вставать в одно и то же время Избегать стресса и физических перегрузок Принимать назначенные препараты, особенно при гипертонии Пить больше воды Ограничить кофеин, алкоголь и полностью исключить курение

Даже если вы обычно не замечаете магнитные бури, соблюдение этих простых правил поможет пережить их без серьёзных последствий.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

