Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае

Солнечная активность — явление далёкое от нас на первый взгляд. Но её последствия, особенно в виде магнитных бурь, вполне ощутимы — и они не миф. Кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Карпенко рассказал, как именно "солнечные всплески" отражаются на организме человека.
Первое, что страдает при магнитной буре — сердечно-сосудистая система. У людей, склонных к гипертонии, может резко повыситься давление, учащается пульс, появляются перебои в ритме сердца. В особо чувствительные периоды возрастает риск инфарктов и инсультов.
Нервы и сон — тоже в зоне риска
Наблюдаются и неврологические реакции: у некоторых людей усиливаются головные боли, особенно мигрени. Также возможны раздражительность, тревожность, бессонница — всё это последствия колебаний магнитного поля.
Общее самочувствие тоже хромает
Неожиданная усталость, снижение концентрации, боли в мышцах и суставах — ещё одна категория жалоб, связанных с бурями. Нередко обостряются хронические заболевания, что делает такие дни особенно сложными для метеочувствительных людей.
Врач в данной ситуации советует:
Даже если вы обычно не замечаете магнитные бури, соблюдение этих простых правил поможет пережить их без серьёзных последствий.
Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
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