Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые знаки на дорогах: готовимся к эпохе беспилотников
Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков
Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения
Маникюр, который вытягивает ногти и пальцы без дизайна: итальянская техника покоряет с первого взгляда
Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии
Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил
Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь
Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой
Вода никуда не делась: Марс хранит океан, но прячет его глубже, чем можно представить

Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае

1:48
Здоровье

Солнечная активность — явление далёкое от нас на первый взгляд. Но её последствия, особенно в виде магнитных бурь, вполне ощутимы — и они не миф. Кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Карпенко рассказал, как именно "солнечные всплески" отражаются на организме человека.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Как магнитные бури бьют по здоровью: объяснение врача, которому стоит прислушаться

Первое, что страдает при магнитной буре — сердечно-сосудистая система. У людей, склонных к гипертонии, может резко повыситься давление, учащается пульс, появляются перебои в ритме сердца. В особо чувствительные периоды возрастает риск инфарктов и инсультов.

Нервы и сон — тоже в зоне риска

Наблюдаются и неврологические реакции: у некоторых людей усиливаются головные боли, особенно мигрени. Также возможны раздражительность, тревожность, бессонница — всё это последствия колебаний магнитного поля.

Общее самочувствие тоже хромает

Неожиданная усталость, снижение концентрации, боли в мышцах и суставах — ещё одна категория жалоб, связанных с бурями. Нередко обостряются хронические заболевания, что делает такие дни особенно сложными для метеочувствительных людей.

Врач в данной ситуации советует:

  1. Нормализовать сон — ложиться и вставать в одно и то же время

  2. Избегать стресса и физических перегрузок

  3. Принимать назначенные препараты, особенно при гипертонии

  4. Пить больше воды

  5. Ограничить кофеин, алкоголь и полностью исключить курение

Даже если вы обычно не замечаете магнитные бури, соблюдение этих простых правил поможет пережить их без серьёзных последствий.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Домашние животные
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Авто
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Что скрывает С-400? Новый взгляд на противовоздушную оборону Индии и её успехи Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Последние материалы
Купюры-невидимки: новые доллары больше не доходят до банков
Почему Евгений Петросян выписал дочь из квартиры: психолог раскрыла тайный смысл этого решения
Маникюр, который вытягивает ногти и пальцы без дизайна: итальянская техника покоряет с первого взгляда
Секретный способ чистки чайника, который пахнет вкусно, а работает лучше химии
Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил
Почему метеочувствительным людям особенно тяжело в мае
Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь
Как создать барьер для комаров: 3 растения, которые просто обязаны быть в вашем саду
Вода никуда не делась: Марс хранит океан, но прячет его глубже, чем можно представить
Мазут на ткани? Не спешите в химчистку — решение у вас под рукой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.