После 35 организм включает скрытую программу ожирения: вот как её отключить

С возрастом даже при сохранении веса мышцы уменьшаются, а жир на животе растет. Теперь ученые из City of Hope (США) выяснили, почему это происходит. Оказалось, виной всему особый тип стволовых клеток — CP-As, которые с годами начинают активно производить новые жировые клетки.
Количество висцерального жира увеличивается с возрастом, и это не просто косметический дефект. Он связан с:
замедлением метаболизма,
риском диабета,
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Но как именно старение превращает подтянутый живот в "спасательный круг"?
Исследование, опубликованное в Science, показало:
С возрастом стволовые клетки-предшественники адипоцитов (APCs) превращаются в CP-As - агрессивные "фабрики жира".
У молодых мышей эти клетки почти неактивны, но у старых — начинают массово производить жировые клетки.
Если пересадить APCs от старых мышей молодым, у тех тоже начинает расти живот.
"Старение разблокирует способность этих клеток размножаться и заполнять организм жиром", — говорит Аннабель Ван, соавтор исследования.
Ученые обнаружили, что сигнальный путь LIFR активирует CP-As, заставляя их производить еще больше жира. Блокировка этого механизма может стать основой для новых методов борьбы с возрастным ожирением, сообщает "MedPulse".
Изучение CP-As у людей (первые данные уже подтвердили их наличие).
Поиск способов подавить активность этих клеток.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.