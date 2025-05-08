После 35 организм включает скрытую программу ожирения: вот как её отключить

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Здоровье

С возрастом даже при сохранении веса мышцы уменьшаются, а жир на животе растет. Теперь ученые из City of Hope (США) выяснили, почему это происходит. Оказалось, виной всему особый тип стволовых клеток — CP-As, которые с годами начинают активно производить новые жировые клетки.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Жир на животе — не только эстетическая проблема

Количество висцерального жира увеличивается с возрастом, и это не просто косметический дефект. Он связан с:

  • замедлением метаболизма,

  • риском диабета,

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Но как именно старение превращает подтянутый живот в "спасательный круг"?

Клетки, которые "предают" организм

Исследование, опубликованное в Science, показало:

  • С возрастом стволовые клетки-предшественники адипоцитов (APCs) превращаются в CP-As - агрессивные "фабрики жира".

  • У молодых мышей эти клетки почти неактивны, но у старых — начинают массово производить жировые клетки.

  • Если пересадить APCs от старых мышей молодым, у тех тоже начинает расти живот.

"Старение разблокирует способность этих клеток размножаться и заполнять организм жиром", — говорит Аннабель Ван, соавтор исследования.

Ключевой механизм — белок LIFR

Ученые обнаружили, что сигнальный путь LIFR активирует CP-As, заставляя их производить еще больше жира. Блокировка этого механизма может стать основой для новых методов борьбы с возрастным ожирением, сообщает "MedPulse".

Что дальше

  • Изучение CP-As у людей (первые данные уже подтвердили их наличие).

  • Поиск способов подавить активность этих клеток.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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