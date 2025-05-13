Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха

Американский блогер Лукас Болл решил проверить на себе: а можно ли прожить пять дней без единого приседания? Его эксперимент удивил даже врачей.
Условия были просты: в течение пяти суток Лукас ни разу не садился - ни днём, ни вечером. Работал стоя, обедал стоя, отдыхал стоя. Единственное исключение — восемь часов сна ночью.
Первое время всё шло отлично: блогер отметил прилив энергии и улучшение концентрации. Работа за стоячим столом казалась настоящим откровением. Но уже на третий день ситуация резко изменилась.
Когда тело говорит "хватит"
Начались боли в ногах, нарастающая усталость и даже прибавка в весе — около 0,5 кг, несмотря на спорт и активность. Осанка ухудшилась: спина сутулилась, суставы ныли, а чувство голода усилилось. К пятому дню Лукас чувствовал не столько дискомфорт, сколько тяжесть и скованность, которые не исчезли даже после завершения эксперимента.
Интересно, что помимо негативных эффектов были и положительные: гибкость позвоночника увеличилась, пищеварение улучшилось, а поясница получала меньше нагрузки, чем при сидячей работе.
Что говорят врачи
Медики подтверждают: долгое сидение вредно, но и постоянное стояние — не выход. Ортопеды рекомендуют чередовать позы каждые 30-60 минут, включая лёгкую активность или смену положения тела.
Такой эксперимент, пусть и экстремальный, стал наглядным напоминанием: всё хорошо в меру — даже когда речь о борьбе с малоподвижным образом жизни.
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