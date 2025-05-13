Эксперимент на себе: 5 суток на ногах без отдыха

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский блогер Лукас Болл решил проверить на себе: а можно ли прожить пять дней без единого приседания? Его эксперимент удивил даже врачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

5 дней без стула: что случилось с мужчиной, который не садился ни разу

Условия были просты: в течение пяти суток Лукас ни разу не садился - ни днём, ни вечером. Работал стоя, обедал стоя, отдыхал стоя. Единственное исключение — восемь часов сна ночью.

Первое время всё шло отлично: блогер отметил прилив энергии и улучшение концентрации. Работа за стоячим столом казалась настоящим откровением. Но уже на третий день ситуация резко изменилась.

Когда тело говорит "хватит"

Начались боли в ногах, нарастающая усталость и даже прибавка в весе — около 0,5 кг, несмотря на спорт и активность. Осанка ухудшилась: спина сутулилась, суставы ныли, а чувство голода усилилось. К пятому дню Лукас чувствовал не столько дискомфорт, сколько тяжесть и скованность, которые не исчезли даже после завершения эксперимента.

Интересно, что помимо негативных эффектов были и положительные: гибкость позвоночника увеличилась, пищеварение улучшилось, а поясница получала меньше нагрузки, чем при сидячей работе.

Что говорят врачи

Медики подтверждают: долгое сидение вредно, но и постоянное стояние — не выход. Ортопеды рекомендуют чередовать позы каждые 30-60 минут, включая лёгкую активность или смену положения тела.

Такой эксперимент, пусть и экстремальный, стал наглядным напоминанием: всё хорошо в меру — даже когда речь о борьбе с малоподвижным образом жизни.

Уточнения

Поясни́ца - часть спины человека между крестцом и рёбрами.

