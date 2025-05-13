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Эти любимые блюда повышают риск рака — особенно на огне

1:34
Здоровье

Запах жареного мяса, пикник с друзьями и дым костра — всё это ассоциируется с приятным отдыхом. Но диетолог Дарья Русакова предупреждает: некоторые блюда, приготовленные на огне, могут быть опасны для здоровья.

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Любите шашлык: вот какие блюда на огне действительно вредны — и чем их заменить

Наибольший вред, по словам эксперта, приносят:

  • Колбасные изделия
  • Сардельки
  • Маринованное мясо на косточке

Причина — в способе приготовления. Интенсивная жарка на открытом огне приводит к образованию канцерогенов, особенно при обжаривании жиров. Эти вещества напрямую связаны с повышенным риском онкологических заболеваний.

Вред не только в огне

Но дело не только в температуре. Русакова подчёркивает: шашлык по традиционному рецепту — это избыток соли, сахара и приправ, что негативно сказывается на работе сердца, почек и вызывает скачки давления. Если вы регулярно едите такие блюда, риски для здоровья только накапливаются.

Есть ли безопасная альтернатива

Диетолог рекомендует выбирать нежирные сорта мяса или птицы, например, индейку или куриную грудку. Готовить их лучше на слабом огне, без подгоревших корочек и агрессивных маринадов. Такой способ сохраняет вкус, но снижает вред до минимума.

Так что в следующий раз, когда соберётесь жарить мясо — подумайте: вкусное не всегда полезное. Но разумный подход может спасти здоровье.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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