Это упражнение улучшает грамотность лучше любых гаджетов

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Планшеты, клавиатуры и голосовой ввод вытесняют тетради и ручки. Но учёные из Университета Страны Басков предупреждают: отказ от письма от руки может навредить развитию грамотности у детей.

Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пишет в тетради

Почему рукописный текст делает детей грамотнее — вопреки цифровой моде

В исследовании приняли участие дети 5-6 лет. Одни писали буквы и слова вручную, другие — вводили их на клавиатуре. Результаты оказались показательными: дети, писавшие от руки, лучше распознавали и воспроизводили буквы, особенно в заданиях на составление псевдослов.

Более того, почти все малыши, обучавшиеся на компьютере, не справились с задачами на правильную последовательность букв. Это говорит о том, что письмо от руки даёт нечто большее, чем просто запоминание форм — оно помогает закреплять структуру слов в мозге.

Не только буквы, но и моторика

Учёные подчёркивают: графомоторные навыки (то есть координация руки и глаза при письме) напрямую связаны с усвоением языка. Когда ребёнок пишет от руки, он активнее задействует участки мозга, отвечающие за обучение и память.

Интересно, что и форма упражнений имела значение: свободное письмо давало лучший результат, чем прописные задания. То есть не просто важно писать, а писать с вовлечением и смыслом.

Письмо как тренировка мозга

Ручное письмо — это не атавизм, а мощный инструмент когнитивного развития, который стоит сохранить в образовании, несмотря на все прелести технологий.

Уточнения

Гра́мотность - степень владения человеком навыками чтения и письма на родном языке.

