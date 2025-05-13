Это упражнение улучшает грамотность лучше любых гаджетов

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1:41
Здоровье

Планшеты, клавиатуры и голосовой ввод вытесняют тетради и ручки. Но учёные из Университета Страны Басков предупреждают: отказ от письма от руки может навредить развитию грамотности у детей.

Девушка пишет в тетради
Фото: pexels.com by Tookapic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пишет в тетради

Почему рукописный текст делает детей грамотнее — вопреки цифровой моде

В исследовании приняли участие дети 5-6 лет. Одни писали буквы и слова вручную, другие — вводили их на клавиатуре. Результаты оказались показательными: дети, писавшие от руки, лучше распознавали и воспроизводили буквы, особенно в заданиях на составление псевдослов.

Более того, почти все малыши, обучавшиеся на компьютере, не справились с задачами на правильную последовательность букв. Это говорит о том, что письмо от руки даёт нечто большее, чем просто запоминание форм — оно помогает закреплять структуру слов в мозге.

Не только буквы, но и моторика

Учёные подчёркивают: графомоторные навыки (то есть координация руки и глаза при письме) напрямую связаны с усвоением языка. Когда ребёнок пишет от руки, он активнее задействует участки мозга, отвечающие за обучение и память.

Интересно, что и форма упражнений имела значение: свободное письмо давало лучший результат, чем прописные задания. То есть не просто важно писать, а писать с вовлечением и смыслом.

Письмо как тренировка мозга

Ручное письмо — это не атавизм, а мощный инструмент когнитивного развития, который стоит сохранить в образовании, несмотря на все прелести технологий.

Уточнения

Гра́мотность - степень владения человеком навыками чтения и письма на родном языке.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Марина
Занимается коррекцией звукопроизношения, организацией и планированием коррекционно-развивающей работы с заикающимися детьми, проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми с нарушениями речи (в том числе тяжелыми)
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