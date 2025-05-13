Эта привычка из детства может стоить здоровья

Многие из нас с детства привыкли: упал — сорви лист подорожника, приложи к ссадине — и всё пройдёт. Но биотехнолог Мария Золотарёва объясняет: эта привычка может быть не просто бесполезной, но и опасной.
Несмотря на народную любовь к подорожнику, его целебные свойства не подтверждены современной медициной. Напротив — неправильное использование растения может привести к заражению.
Листья, собранные "на улице" или во дворе, часто покрыты пылью, спорами, микробами и бактериями. Прикладывая такой "лекарственный" материал к свежей ране, вы не помогаете заживлению, а повышаете риск воспаления, нагноения и даже столбняка. Особенно в опасности — дети и невакцинированные взрослые.
Есть польза, но не такая, как думают
Подорожник действительно содержит активные соединения — полисахариды и полифенолы, которые обладают противовоспалительным и отхаркивающим действием. Но важно понимать: их польза зависит от формы и чистоты применения. Это не про рваный лист с дороги, а про стандартизированные препараты, прошедшие очистку и сертификацию.
Если вы поранились — забудьте о подорожнике. Гораздо безопаснее и эффективнее:
И обязательно — научите этому детей. Иначе добрая сказка о подорожнике может обернуться настоящей проблемой.
Подоро́жник - род однолетних и многолетних трав, реже полукустарников семейства Подорожниковые.
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