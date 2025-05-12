Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маленький клочок бумаги, который вы получаете после каждой покупки, может нести больше вреда, чем кажется. Новое исследование американского Центра охраны окружающей среды выявило тревожные факты: бумажные чеки содержат опасный химикат бисфенол S в концентрациях, превышающих безопасные нормы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Бумажные чеки — скрытая угроза, о которой никто не предупреждает

"Даже кратковременный контакт с таким чеком может быть вреден", — подчёркивает Михир Вохра, научный руководитель Центра. Это заявление основано на результатах независимых лабораторных анализов и обширных научных данных. Речь идёт не об отдельных случаях: опасные образцы найдены в чеках популярных сетей, включая Walmart и Burger King.

В общей сложности Центр уведомил около 50 компаний о превышении допустимых уровней токсичных веществ в кассовых лентах. Исследователи настаивают на незамедлительном отказе от использования бисфенола S.

В чём опасность

Бисфенол S, как и его "собрат" бисфенол А, часто применяется в производстве товаров, включая пластик и бумагу с термопечатью. Проблема в том, что эти вещества проникают через кожу и могут накапливаться в организме. Учёные связывают их с повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и репродуктивных нарушений.

Не случайно в декабре 2023 года власти Калифорнии официально признали бисфенол S опасным для репродуктивной системы.

Что теперь

Центр охраны окружающей среды требует от компаний отказаться от вредной химии в течение 60 дней. Тем временем покупателям советуют избегать бумажных чеков, а продавцам — работать с ними в перчатках, чтобы снизить контакт с ядовитыми веществами.

Уточнения

Бисфенол - химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм).

