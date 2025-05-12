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Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально

1:56
Здоровье

Маленький клочок бумаги, который вы получаете после каждой покупки, может нести больше вреда, чем кажется. Новое исследование американского Центра охраны окружающей среды выявило тревожные факты: бумажные чеки содержат опасный химикат бисфенол S в концентрациях, превышающих безопасные нормы.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Бумажные чеки — скрытая угроза, о которой никто не предупреждает

"Даже кратковременный контакт с таким чеком может быть вреден", — подчёркивает Михир Вохра, научный руководитель Центра. Это заявление основано на результатах независимых лабораторных анализов и обширных научных данных. Речь идёт не об отдельных случаях: опасные образцы найдены в чеках популярных сетей, включая Walmart и Burger King.

В общей сложности Центр уведомил около 50 компаний о превышении допустимых уровней токсичных веществ в кассовых лентах. Исследователи настаивают на незамедлительном отказе от использования бисфенола S.

В чём опасность

Бисфенол S, как и его "собрат" бисфенол А, часто применяется в производстве товаров, включая пластик и бумагу с термопечатью. Проблема в том, что эти вещества проникают через кожу и могут накапливаться в организме. Учёные связывают их с повышенным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и репродуктивных нарушений.

Не случайно в декабре 2023 года власти Калифорнии официально признали бисфенол S опасным для репродуктивной системы.

Что теперь

Центр охраны окружающей среды требует от компаний отказаться от вредной химии в течение 60 дней. Тем временем покупателям советуют избегать бумажных чеков, а продавцам — работать с ними в перчатках, чтобы снизить контакт с ядовитыми веществами.

Уточнения

Бисфенол - химическое вещество, представленное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
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