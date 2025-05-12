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5-кратный риск ожирения: новый фактор тревоги для родителей

2:05
Здоровье

Иногда ни спорт, ни диеты не помогают подростку справиться с лишним весом. Причина может скрываться глубже — на гормональном уровне. Недавнее исследование проливает свет на одну из таких причин.

Толстые дети
Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Толстые дети

Почему одни подростки стремительно набирают вес, а другие — нет

Международная группа учёных обнаружила: у подростков с ожирением значительно снижен уровень спексина - гормона, который регулирует аппетит и энергетический обмен. Это может объяснить, почему одни дети склонны к набору веса, несмотря на усилия родителей и врачей.

Ранее уже было доказано, что у взрослых с лишним весом этот гормон также снижен. Однако впервые подобная закономерность зафиксирована у подростков.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 69 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Из них 51 страдал от ожирения, остальные 18 имели нормальный вес. У всех участников брали кровь, чтобы измерить уровень спексина. Сбор данных проводился в период с 2008 по 2010 год.

Результаты оказались весьма показательными. Учёные разбили подростков на четыре группы в зависимости от уровня спексина. Те, у кого уровень гормона был самым низким, имели риск ожирения в 5,25 раза выше, чем участники с нормальными показателями.

Ожирение среди подростков — масштабная проблема

По данным американских агентств, ожирением страдает каждый шестой подросток в США - это около 17% от общей численности. Медицинские расходы на лечение и наблюдение за такими детьми достигают $14 миллиардов в год.

Теперь у медицины появился ещё один инструмент в борьбе с этой проблемой — гормональный маркер, который может помочь в ранней диагностике и разработке индивидуальных подходов к лечению.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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