Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток

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1:45
Здоровье

Вздутие живота способно испортить даже самый хороший день. Тяжесть, дискомфорт и ощущение переполненности могут быть вызваны совсем не тем, что вы съели, а тем, как и когда вы это сделали.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Причины, которые мы часто не замечаем

Стресс, малоподвижность и спешка во время еды — одни из главных врагов здорового пищеварения. На этом фоне привычные продукты начинают "работать" против нас, провоцируя брожение и газообразование.

Что убрать из рациона

Врачи советуют ограничить продукты, способные вызвать повышенное газообразование. В этот список входят:

  • бобовые (фасоль, нут, горох)
  • цельное молоко и сыр
  • сладкая газировка и напитки с сахарозаменителями

Эти продукты лучше заменить на более "дружелюбные" для кишечника: кефир, йогурт, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков.

Простые советы, которые работают

Чтобы нормализовать пищеварение и избавиться от вздутия, медики рекомендуют:

  • Пить травяные чаи из фенхеля, ромашки или имбиря — они расслабляют кишечные мышцы и снимают спазмы.
  • Тщательно пережёвывать пищу — это снижает количество заглатываемого воздуха.
  • Отказаться от газированных напитков и сладкой воды.
    Ввести в режим дня физическую активность — хотя бы лёгкие прогулки.
  • Снизить уровень стресса: даже короткая медитация или дыхательная практика могут помочь.

Регулярный приём травяных чаёв, медленное пережёвывание пищи и активность — это база, без которой сложно рассчитывать на лёгкость в животе — сообщает Медпульс.

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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