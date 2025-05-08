Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вздутие живота способно испортить даже самый хороший день. Тяжесть, дискомфорт и ощущение переполненности могут быть вызваны совсем не тем, что вы съели, а тем, как и когда вы это сделали.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Причины, которые мы часто не замечаем

Стресс, малоподвижность и спешка во время еды — одни из главных врагов здорового пищеварения. На этом фоне привычные продукты начинают "работать" против нас, провоцируя брожение и газообразование.

Что убрать из рациона

Врачи советуют ограничить продукты, способные вызвать повышенное газообразование. В этот список входят:

бобовые (фасоль, нут, горох)

цельное молоко и сыр

сладкая газировка и напитки с сахарозаменителями

Эти продукты лучше заменить на более "дружелюбные" для кишечника: кефир, йогурт, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков.

Простые советы, которые работают

Чтобы нормализовать пищеварение и избавиться от вздутия, медики рекомендуют:

Пить травяные чаи из фенхеля, ромашки или имбиря — они расслабляют кишечные мышцы и снимают спазмы.

Тщательно пережёвывать пищу — это снижает количество заглатываемого воздуха.

Отказаться от газированных напитков и сладкой воды.

Ввести в режим дня физическую активность — хотя бы лёгкие прогулки.

Ввести в режим дня физическую активность — хотя бы лёгкие прогулки. Снизить уровень стресса: даже короткая медитация или дыхательная практика могут помочь.

Регулярный приём травяных чаёв, медленное пережёвывание пищи и активность — это база, без которой сложно рассчитывать на лёгкость в животе — сообщает Медпульс.

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.

