Травы, которые творят чудеса: вздутие уходит без таблеток

Вздутие живота способно испортить даже самый хороший день. Тяжесть, дискомфорт и ощущение переполненности могут быть вызваны совсем не тем, что вы съели, а тем, как и когда вы это сделали.
Стресс, малоподвижность и спешка во время еды — одни из главных врагов здорового пищеварения. На этом фоне привычные продукты начинают "работать" против нас, провоцируя брожение и газообразование.
Врачи советуют ограничить продукты, способные вызвать повышенное газообразование. В этот список входят:
Эти продукты лучше заменить на более "дружелюбные" для кишечника: кефир, йогурт, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков.
Чтобы нормализовать пищеварение и избавиться от вздутия, медики рекомендуют:
Регулярный приём травяных чаёв, медленное пережёвывание пищи и активность — это база, без которой сложно рассчитывать на лёгкость в животе — сообщает Медпульс.
Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике.
Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.