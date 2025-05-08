Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайцы на распродаже: почему россияне массово избавляются от этих авто
Пока соседи прыскают, вы просто сажаете: это ароматное растение прогонит всех вредителей
Отар Кушанашвили готовится к новому раунду борьбы с раком: 15 мая — важная дата
Этот салат победит оливье: легко, быстро, по-домашнему и очень полезно
Природа решила схитрить: на Титане вода течёт — и делает вид, что её нет
Морда в землю, лапы к небу: что делает собака, когда превращает лужайку в спа-салон
Заброшенный участок? Грядет изъятие — вот что нужно знать
Как поднять тесто без дрожжей: 7 простых решений
Перец в горшке дал 50 плодов — секрет ухода, о котором молчат в инструкции

Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно

1:43
Здоровье

Грыжа межпозвоночного диска — одна из самых частых причин болей в пояснице и ногах. Она может серьёзно ограничить движение и нарушить привычный ритм жизни.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Межпозвоночные диски работают как амортизаторы между позвонками. Когда их структура нарушается, внутренняя часть может выдавиться наружу и начать давить на нервы. Это вызывает боль, онемение, слабость в конечностях и даже нарушения мочеиспускания или координации.

Чаще всего страдает поясница и шея

Боль может "стрелять" в ноги или руки, мешая двигаться. Основные причины проблемы — возрастные изменения, тяжёлый физический труд, частые скручивания корпуса, избыточный вес и даже наследственность.

Лечить — не значит сразу оперировать

В большинстве случаев достаточно щадящих методов:

  • отдых и ограничение нагрузки;

  • физио- и лечебная гимнастика;

  • обезболивающие и противовоспалительные препараты;

  • специальные поддерживающие корсеты;

  • при сильной боли — уколы стероидов в проблемную зону.

Операция требуется, если ничего не помогает, или если появляются стойкие неврологические симптомы. Современные методы — щадящие: мини-разрезы, лазеры, эндоскопия. А в тяжёлых случаях — импланты и фиксация позвонков.

После операции главное — восстановление. Укрепление мышц, грамотная физическая активность, правильная осанка. Большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни уже через 4-6 недель, а боль уходит уже на второй неделе, сообщает "MedPulse".

Уточнения

Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Сейчас читают
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги
Новости спорта
Хави становится тренером одного из гигантов Премьер-лиги Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Авто
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Живот тает, как весенний лёд: 4 упражнения, которые вернут форму за месяц
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Последние материалы
Как поднять тесто без дрожжей: 7 простых решений
Перец в горшке дал 50 плодов — секрет ухода, о котором молчат в инструкции
ТОП-5 самых неоднозначных мотоциклов СССР
Без варки и хлопот: томатный соус, который взорвёт вкус шашлыка
Вольфганг Ван Хален сыграл на легендарной гитаре отца: трибьют Эдди Ван Халену
Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно
Правда о рыбе, которую вы не захотите узнать
Забудьте о пыли: уникальный метод с глицерином, которым поделилась глава клининговой службы
Этот город вдохновил создателей Гарри Поттера — и не только
Кислород за краем Вселенной: галактика, которая успела всё ещё до начала времён
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.