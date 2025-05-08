Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грыжа межпозвоночного диска — одна из самых частых причин болей в пояснице и ногах. Она может серьёзно ограничить движение и нарушить привычный ритм жизни.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Межпозвоночные диски работают как амортизаторы между позвонками. Когда их структура нарушается, внутренняя часть может выдавиться наружу и начать давить на нервы. Это вызывает боль, онемение, слабость в конечностях и даже нарушения мочеиспускания или координации.

Чаще всего страдает поясница и шея

Боль может "стрелять" в ноги или руки, мешая двигаться. Основные причины проблемы — возрастные изменения, тяжёлый физический труд, частые скручивания корпуса, избыточный вес и даже наследственность.

Лечить — не значит сразу оперировать

В большинстве случаев достаточно щадящих методов:

отдых и ограничение нагрузки;

физио- и лечебная гимнастика;

обезболивающие и противовоспалительные препараты;

специальные поддерживающие корсеты;

при сильной боли — уколы стероидов в проблемную зону.

Операция требуется, если ничего не помогает, или если появляются стойкие неврологические симптомы. Современные методы — щадящие: мини-разрезы, лазеры, эндоскопия. А в тяжёлых случаях — импланты и фиксация позвонков.

После операции главное — восстановление. Укрепление мышц, грамотная физическая активность, правильная осанка. Большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни уже через 4-6 недель, а боль уходит уже на второй неделе, сообщает "MedPulse".

Уточнения

Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.

