Началось с лёгкой боли: грыжа позвоночника, которую распознают, когда уже поздно

Грыжа межпозвоночного диска — одна из самых частых причин болей в пояснице и ногах. Она может серьёзно ограничить движение и нарушить привычный ритм жизни.
Межпозвоночные диски работают как амортизаторы между позвонками. Когда их структура нарушается, внутренняя часть может выдавиться наружу и начать давить на нервы. Это вызывает боль, онемение, слабость в конечностях и даже нарушения мочеиспускания или координации.
Боль может "стрелять" в ноги или руки, мешая двигаться. Основные причины проблемы — возрастные изменения, тяжёлый физический труд, частые скручивания корпуса, избыточный вес и даже наследственность.
В большинстве случаев достаточно щадящих методов:
отдых и ограничение нагрузки;
физио- и лечебная гимнастика;
обезболивающие и противовоспалительные препараты;
специальные поддерживающие корсеты;
при сильной боли — уколы стероидов в проблемную зону.
Операция требуется, если ничего не помогает, или если появляются стойкие неврологические симптомы. Современные методы — щадящие: мини-разрезы, лазеры, эндоскопия. А в тяжёлых случаях — импланты и фиксация позвонков.
После операции главное — восстановление. Укрепление мышц, грамотная физическая активность, правильная осанка. Большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни уже через 4-6 недель, а боль уходит уже на второй неделе, сообщает "MedPulse".
Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо наличие условий для этого.
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