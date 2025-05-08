Томатный сок может убить: почему после глотка попадают в больницу

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томатный сок — один из тех продуктов, которые легко полюбить: бодрящий, насыщенный вкус, минимум калорий, плюс масса полезных веществ. Но, как и у любого суперфуда, у него есть обратная сторона.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers томатный сок

Врачи напоминают: даже у самых здоровых продуктов есть противопоказания. И томатный сок — не исключение. Некоторые категории людей должны употреблять его с осторожностью или вовсе исключить из рациона.

Когда можно, но понемногу

Для диабетиков и тех, кто худеет, томатный сок без сахара — вполне допустим. Он не вызывает резких скачков глюкозы и помогает контролировать аппетит. Главное — знать меру: не больше двух стаканов в день.

А вот теперь осторожно

Совсем другая история — если человек страдает от подагры. Помидоры могут спровоцировать обострение, вызвать сильные болевые приступы. Не лучшая идея и для тех, у кого язва желудка или гастрит с повышенной кислотностью. В период обострения такие продукты лучше полностью исключить.

То же касается и заболеваний желчного пузыря, включая желчнокаменную болезнь. Томат обладает выраженным желчегонным эффектом, что в некоторых случаях может только усугубить проблему.

Не всё полезно даже в молоке

Особая рекомендация — для кормящих мам. Если у ребёнка наблюдается диарея, томатный сок может усилить проблему. Лучше временно воздержаться.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός - нога и ἄγρα - ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.

