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Плесень наступает: грибок превращается в смертельного монстра из-за жары

1:54
Здоровье

Он повсюду — в воздухе, на земле, в продуктах. И с потеплением он становится всё агрессивнее. Речь о грибке Aspergillus, который учёные уже называют одной из самых серьёзных угроз здоровью XXI века.

Загрязненный воздух
Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Загрязненный воздух

Если его споры попадают в лёгкие, они могут вырасти в настоящие грибковые "опухоли" размером с теннисный мяч. Это заболевание — аспергиллёз — способно перейти на кожу, сердце, мозг и почки. И нередко — убивает.

Климатические изменения подливают масла в огонь: из-за повышения температуры Aspergillus распространяется быстрее и дальше, чем когда-либо. Уже сейчас этот грибок ежегодно приводит к 2,5 миллионам смертей по всему миру. Но это только начало.

Кто в группе риска

Прежде всего, люди с ослабленным иммунитетом — страдающие от астмы, диабета, кисты лёгких, прошедшие химиотерапию. Особенно опасен Aspergillus fumigatus, который уже распространился по Великобритании и может дотянуться даже до Арктики — и заразить ещё девять миллионов человек.

Есть и другая угроза — Aspergillus flavus. Он производит афлатоксины, ядовитые вещества, вызывающие рак и разрушение печени. А чем жарче климат, тем быстрее и ядовитее он становится.

Проблема не только в погоде

Чрезмерное использование противогрибковых препаратов — в медицине и сельском хозяйстве — провоцирует появление "супер-грибков", устойчивых ко всем известным лекарствам. Они мутируют, выживают и становятся всё опаснее.

Учёные бьют тревогу: несмотря на масштабы угрозы, на изучение и борьбу с грибковыми инфекциями выделяется катастрофически мало средств. А времени — всё меньше.

Уточнения

Асперги́лл также асперги́ллюс (лат. Aspergillus), — род аэробных плесневых грибов из отдела аскомицетов. Включает несколько сотен видов, распространённых по всему миру в различных климатических условиях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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