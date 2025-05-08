"С виду счастлив, внутри — пусто": как депрессия прячется под маской успеха

Что общего у чемпиона Олимпиады, популярной актрисы и обычного работника офиса? Все они прошли через мрак депрессии, тревоги или одиночества. Документальный фильм "Психическое здоровье: снять табу", вышедший на M6, впервые так откровенно показывает настоящие лица психических расстройств — известных и не очень.
"Мне стало легче, будто после сеанса у психотерапевта", — признаётся пловец Флоран Маноду.
Он — один из 14 героев, решившихся рассказать о своих проблемах без прикрас. В их числе — Янник Ноа, Мишель Бернье, Камий Лакур, а также обычные люди с непростыми историями.
Фильм охватывает широкий спектр тем — от депрессии и тревожности до зависимостей и шизофрении. Все они — не редкость, а часть реальности, с которой может столкнуться каждый.
"У каждого из нас есть уязвимости — кто-то склонен к инфарктам, кто-то — к депрессии", — как говорит психиатр Жан-Виктор Блан.
Спортсмены рассказывают, как победы могут оставить внутри пустоту. Маноду вспоминает, как Олимпиада закончилась — а с ней пришло чувство утраты. У теннисиста Ноа — одиночество на пике славы. Актер Франсуа Берлеан признаётся в детских травмах, приведших к диагнозу "шизофрения".
У каждого — свой путь. Кто-то, как Жозефина, борется с зависимостью от кетамина на фоне биполярного расстройства. Камий Лакур говорит о том, как алкоголь стал его способом заглушить боль. А Арно вспоминает, как травля на работе довела его до выгорания.
Но главный вопрос — почему об этом так трудно говорить? Половина людей с подобными диагнозами предпочитают молчать из страха быть осуждёнными.
"Можно ли об этом вообще говорить?" — спрашивает себя Мишель Бернье.
И в этом — суть фильма: разрушить молчание и показать, что выход есть.
Поддержка бывает разной — от медикаментов до групповых сессий, терапии EMDR и даже термальных курсов. Главное — не оставаться в одиночестве, когда внутри — шторм.
Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.