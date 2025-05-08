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"С виду счастлив, внутри — пусто": как депрессия прячется под маской успеха

2:14
Здоровье

Что общего у чемпиона Олимпиады, популярной актрисы и обычного работника офиса? Все они прошли через мрак депрессии, тревоги или одиночества. Документальный фильм "Психическое здоровье: снять табу", вышедший на M6, впервые так откровенно показывает настоящие лица психических расстройств — известных и не очень.

депрессия
Фото: Wikimedia Commons by Marines is licensed under Public domain
депрессия

"Мне стало легче, будто после сеанса у психотерапевта", — признаётся пловец Флоран Маноду.

Он — один из 14 героев, решившихся рассказать о своих проблемах без прикрас. В их числе — Янник Ноа, Мишель Бернье, Камий Лакур, а также обычные люди с непростыми историями.

Фильм охватывает широкий спектр тем — от депрессии и тревожности до зависимостей и шизофрении. Все они — не редкость, а часть реальности, с которой может столкнуться каждый.

"У каждого из нас есть уязвимости — кто-то склонен к инфарктам, кто-то — к депрессии", — как говорит психиатр Жан-Виктор Блан.

Спортсмены рассказывают, как победы могут оставить внутри пустоту. Маноду вспоминает, как Олимпиада закончилась — а с ней пришло чувство утраты. У теннисиста Ноа — одиночество на пике славы. Актер Франсуа Берлеан признаётся в детских травмах, приведших к диагнозу "шизофрения".

У каждого — свой путь. Кто-то, как Жозефина, борется с зависимостью от кетамина на фоне биполярного расстройства. Камий Лакур говорит о том, как алкоголь стал его способом заглушить боль. А Арно вспоминает, как травля на работе довела его до выгорания.

Но главный вопрос — почему об этом так трудно говорить? Половина людей с подобными диагнозами предпочитают молчать из страха быть осуждёнными.

"Можно ли об этом вообще говорить?" — спрашивает себя Мишель Бернье.

И в этом — суть фильма: разрушить молчание и показать, что выход есть.

Поддержка бывает разной — от медикаментов до групповых сессий, терапии EMDR и даже термальных курсов. Главное — не оставаться в одиночестве, когда внутри — шторм.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo "давить (вниз), подавить") — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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