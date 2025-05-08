Сгорели до 25: почему молодые устают сильнее, чем их родители в 40

Синдром выгорания уже давно перестал быть проблемой только "переработавших" офисных сотрудников. Сегодня эмоциональное истощение — будни для поколения Z, тех, кто родился между 1996 и 2012 годами. И всё больше данных подтверждает: они выгорают чаще, раньше и тяжелее.
Согласно свежему исследованию Talker Research (США), зумеры и миллениалы (1981-1995) сталкиваются с выгоранием уже к 25 годам.
Для сравнения: раньше подобные состояния фиксировались в среднем в 42 года.
Каждый четвёртый американец признаёт: первые признаки выгорания у него проявились до 30.
Аналогичная ситуация и в Европе.
В Чехии:
77% зумеров признали, что испытывают подавляющий стресс ежедневно
39% не смогли ходить на работу из-за выгорания
Почти каждый пятый проживал это состояние неоднократно
Это не просто "перегорел". Это состояние полного истощения - физического, психического и эмоционального.
Среди симптомов:
постоянная усталость
бессонница
тревожность и раздражительность
потеря мотивации
ощущение беспомощности
снижение концентрации и продуктивности
Согласно исследованию, зумеров сильнее всего выматывает:
Работа - 33%
Финансовые трудности - 27%
Ментальное здоровье - 24%
Для старших поколений на первом месте — деньги и политика.
Обращение к психологу
Разговор с близкими
Пересмотр режима и приоритетов
Физическая активность и сон
Чёткое "нет" лишнему стрессу
Хобби, которое приносит радость
Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений).
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