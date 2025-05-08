Сгорели до 25: почему молодые устают сильнее, чем их родители в 40

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром выгорания уже давно перестал быть проблемой только "переработавших" офисных сотрудников. Сегодня эмоциональное истощение — будни для поколения Z, тех, кто родился между 1996 и 2012 годами. И всё больше данных подтверждает: они выгорают чаще, раньше и тяжелее.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag Выгорание

Выгорание в 25 — новая норма

Согласно свежему исследованию Talker Research (США), зумеры и миллениалы (1981-1995) сталкиваются с выгоранием уже к 25 годам.

Для сравнения: раньше подобные состояния фиксировались в среднем в 42 года.

Каждый четвёртый американец признаёт: первые признаки выгорания у него проявились до 30.

Аналогичная ситуация и в Европе.

В Чехии:

77% зумеров признали, что испытывают подавляющий стресс ежедневно

39% не смогли ходить на работу из-за выгорания

Почти каждый пятый проживал это состояние неоднократно

Что такое синдром выгорания

Это не просто "перегорел". Это состояние полного истощения - физического, психического и эмоционального.

Среди симптомов:

постоянная усталость

бессонница

тревожность и раздражительность

потеря мотивации

ощущение беспомощности

снижение концентрации и продуктивности

Причины: работа, деньги и… сама жизнь

Согласно исследованию, зумеров сильнее всего выматывает:

Работа - 33% Финансовые трудности - 27% Ментальное здоровье - 24%

Для старших поколений на первом месте — деньги и политика.

Что помогает

Обращение к психологу

Разговор с близкими

Пересмотр режима и приоритетов

Физическая активность и сон

Чёткое "нет" лишнему стрессу

Хобби, которое приносит радость

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений).

