Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему соседские помидоры остаются целыми, а ваши трескаются
Тайны Рио-Гранде, что происходит с дикой природой
Проверьте свою квартиру: эти детали дизайнеры давно признали безвкусицей
Не верите, что телефон шпионит за вами? Этот тест раскроет правду
Маленький комок хаоса: что делать, если котёнок превращает дом в площадку для паркура
Салон благоухает, кузов блестит: летняя автохимия, без которой машина не переживёт сезон
Burger King попалась на крючок судейской правды — сэндвичи оказались меньше рекламных версий
Эти духи работают, как гипноз — и женщины это подтверждают
Гвардиола назвал самого сложного тренера, с которым он когда-либо работал

Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки

Здоровье

Ещё с античных времён люди знали: если печень дала сбой — зови на помощь бодяк полевой, он же чертополох (Onopordum acanthium). Это дикорастущее растение не боится бедной почвы и сурового климата, а внутри скрывает настоящую лабораторию здоровья.

Чертополох колючий
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чертополох колючий

Секрет силы — в силимарине

Главное богатство магаришьего бодяка — силимарин. Это целый комплекс веществ (силибинин, силидианин, изосилибинин и др.), который обладает в 10 раз более мощным антиоксидантным действием, чем витамин Е. Он укрепляет мембраны клеток печени, препятствует проникновению токсинов и стимулирует их восстановление.

Детокс на клеточном уровне

Бодяк полевой помогает организму избавляться от ядов, ускоряет выработку желчи, улучшает пищеварение и обмен веществ. Его рекомендуют при циррозе, гепатитах, после приёма антибиотиков, алкоголя, химио- и лучевой терапии. Особенно полезен он людям, чья работа связана с химическими веществами.

Щит для иммунитета и нервов

В малых дозах бодяк активизирует нервную систему, в больших — успокаивает. Он благоприятно влияет на потенцию, состояние простаты и мочеполовой системы, помогает при варикозе, ранах, воспалениях и восстановлении после инфекционных заболеваний.

Красота и молодость — побочный эффект

Витамины Е и К, линоленовая кислота и другие фитонутриенты делают бодяк полезным для кожи, ускоряя её восстановление, улучшая эластичность и защищая от старения.

Возможности — больше, чем кажется

Он помогает снизить уровень "плохого" холестерина, защищает сердце, укрепляет сосуды и даже способен замедлять рост некоторых видов опухолей. При этом практически не имеет побочных эффектов — главное, соблюдать дозировку и избегать применения при беременности и высоком давлении.

Уточнения

Бодя́к (лат. Círsium) — род многолетних или двулетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Сейчас читают
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы
Шоу-бизнес
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы Аудио 
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Садоводство, цветоводство
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Последние материалы
Томатный сок может убить: почему после глотка попадают в больницу
Впереди плетётся грузовик, но сплошная не отпускает: когда можно рискнуть, а когда нет
Дома лапочка, на улице — ураган: почему собака будто забывает, кто её хозяин
Зачем класть монету в морозилку? Лучший трюк, чтобы избежать проблем
Путешествие по Америке: этот штат США покоряет уютом и ароматом клубники
Как избавиться от зимних килограммов: простая закуска-намазка из тунца, которая поможет вам в этом
Тёмные фабрики на пороге будущего: как технологии спасают бизнес от краха
Интер вышел в финал ЛЧ после драмы с дополнительным временем и голевой феерией против Барсы
40 кооперативов и новые шансы: как российские рыбоводы делают шаг к успеху
Зажали в туалете: Агата Муцениеце рассказала, как её буллили в школе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.