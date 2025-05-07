Красота, мощь и спокойствие в одной траве — и это вовсе не сказка бабушки

Ещё с античных времён люди знали: если печень дала сбой — зови на помощь бодяк полевой, он же чертополох (Onopordum acanthium). Это дикорастущее растение не боится бедной почвы и сурового климата, а внутри скрывает настоящую лабораторию здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чертополох колючий

Секрет силы — в силимарине

Главное богатство магаришьего бодяка — силимарин. Это целый комплекс веществ (силибинин, силидианин, изосилибинин и др.), который обладает в 10 раз более мощным антиоксидантным действием, чем витамин Е. Он укрепляет мембраны клеток печени, препятствует проникновению токсинов и стимулирует их восстановление.

Детокс на клеточном уровне

Бодяк полевой помогает организму избавляться от ядов, ускоряет выработку желчи, улучшает пищеварение и обмен веществ. Его рекомендуют при циррозе, гепатитах, после приёма антибиотиков, алкоголя, химио- и лучевой терапии. Особенно полезен он людям, чья работа связана с химическими веществами.

Щит для иммунитета и нервов

В малых дозах бодяк активизирует нервную систему, в больших — успокаивает. Он благоприятно влияет на потенцию, состояние простаты и мочеполовой системы, помогает при варикозе, ранах, воспалениях и восстановлении после инфекционных заболеваний.

Красота и молодость — побочный эффект

Витамины Е и К, линоленовая кислота и другие фитонутриенты делают бодяк полезным для кожи, ускоряя её восстановление, улучшая эластичность и защищая от старения.

Возможности — больше, чем кажется

Он помогает снизить уровень "плохого" холестерина, защищает сердце, укрепляет сосуды и даже способен замедлять рост некоторых видов опухолей. При этом практически не имеет побочных эффектов — главное, соблюдать дозировку и избегать применения при беременности и высоком давлении.

Уточнения

Бодя́к (лат. Círsium) — род многолетних или двулетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

