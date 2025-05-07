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Семена, которые заставляют желудок работать, сахар — не скакать, а мозг — просыпаться

1:50
Здоровье

Они крошечные, но творят с организмом настоящие чудеса. Семена чиа, которые веками использовались в Южной и Центральной Америке, стали настоящим хитом в мире ЗОЖ — и не зря.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Что внутри

Всего пара столовых ложек чиа — и вы уже на треть закрыли суточную потребность в клетчатке. Плюс — омега-3, антиоксиданты, кальций, магний, цинк и растительный белок. И всё это в одной ложке, без таблеток и добавок.

Главное — для чего

  • Здоровье кишечника. Клетчатка в чиа помогает наладить пищеварение, а ещё - это лакомство для полезных бактерий.

  • Поддержка сердца. Семена снижают уровень плохого холестерина и триглицеридов, а также могут понижать давление.

  • Минералы для костей. Кальций, фосфор и магний в составе укрепляют кости, особенно если молочные продукты не в фаворе.

  • Контроль сахара и аппетита. Пища с чиа дольше переваривается, медленнее поднимает сахар в крови и надолго даёт ощущение сытости.

  • Антиоксиданты. Кверцетин и хлорогеновая кислота помогают защитить клетки от повреждений и снижают воспаление.

Как добавить в рацион

  • Сделать пудинг: 4 ст. л. чиа + 1 стакан молока — оставить в банке на час.

  • Добавить в йогурт, овсянку, салат, смузи или даже джем.

  • Посыпать тосты, выпечку или замешивать в домашние батончики.

Есть ли минусы

Если переборщить или не запивать достаточным количеством воды — возможны вздутие и дискомфорт. А в сухом виде глотать не стоит: они разбухают и могут застрять. Лучше всегда давайте семенам время "набухнуть" в жидкости.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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