Семена, которые заставляют желудок работать, сахар — не скакать, а мозг — просыпаться

Они крошечные, но творят с организмом настоящие чудеса. Семена чиа, которые веками использовались в Южной и Центральной Америке, стали настоящим хитом в мире ЗОЖ — и не зря.
Всего пара столовых ложек чиа — и вы уже на треть закрыли суточную потребность в клетчатке. Плюс — омега-3, антиоксиданты, кальций, магний, цинк и растительный белок. И всё это в одной ложке, без таблеток и добавок.
Здоровье кишечника. Клетчатка в чиа помогает наладить пищеварение, а ещё - это лакомство для полезных бактерий.
Поддержка сердца. Семена снижают уровень плохого холестерина и триглицеридов, а также могут понижать давление.
Минералы для костей. Кальций, фосфор и магний в составе укрепляют кости, особенно если молочные продукты не в фаворе.
Контроль сахара и аппетита. Пища с чиа дольше переваривается, медленнее поднимает сахар в крови и надолго даёт ощущение сытости.
Антиоксиданты. Кверцетин и хлорогеновая кислота помогают защитить клетки от повреждений и снижают воспаление.
Сделать пудинг: 4 ст. л. чиа + 1 стакан молока — оставить в банке на час.
Добавить в йогурт, овсянку, салат, смузи или даже джем.
Посыпать тосты, выпечку или замешивать в домашние батончики.
Если переборщить или не запивать достаточным количеством воды — возможны вздутие и дискомфорт. А в сухом виде глотать не стоит: они разбухают и могут застрять. Лучше всегда давайте семенам время "набухнуть" в жидкости.
Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.
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