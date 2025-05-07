Семена, которые заставляют желудок работать, сахар — не скакать, а мозг — просыпаться

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Они крошечные, но творят с организмом настоящие чудеса. Семена чиа, которые веками использовались в Южной и Центральной Америке, стали настоящим хитом в мире ЗОЖ — и не зря.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Что внутри

Всего пара столовых ложек чиа — и вы уже на треть закрыли суточную потребность в клетчатке. Плюс — омега-3, антиоксиданты, кальций, магний, цинк и растительный белок. И всё это в одной ложке, без таблеток и добавок.

Главное — для чего

Здоровье кишечника. Клетчатка в чиа помогает наладить пищеварение, а ещё - это лакомство для полезных бактерий.

Поддержка сердца. Семена снижают уровень плохого холестерина и триглицеридов, а также могут понижать давление.

Минералы для костей. Кальций, фосфор и магний в составе укрепляют кости, особенно если молочные продукты не в фаворе.

Контроль сахара и аппетита. Пища с чиа дольше переваривается, медленнее поднимает сахар в крови и надолго даёт ощущение сытости.

Антиоксиданты. Кверцетин и хлорогеновая кислота помогают защитить клетки от повреждений и снижают воспаление.

Как добавить в рацион

Сделать пудинг: 4 ст. л. чиа + 1 стакан молока — оставить в банке на час.

Добавить в йогурт, овсянку, салат, смузи или даже джем.

Посыпать тосты, выпечку или замешивать в домашние батончики.

Есть ли минусы

Если переборщить или не запивать достаточным количеством воды — возможны вздутие и дискомфорт. А в сухом виде глотать не стоит: они разбухают и могут застрять. Лучше всегда давайте семенам время "набухнуть" в жидкости.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

