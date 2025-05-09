Химия в доме — тихий убийца: вот почему после уборки у вас болит голова

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что головная боль после уборки может быть вызвана летучими органическими соединениями (ЛОС), которые выделяются из бытовой химии.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

По его словам, многие чистящие средства содержат агрессивные вещества, такие как хлор, аммиак, фенолы и поверхностно-активные соединения. При испарении они раздражают дыхательные пути, воздействуют на центральную нервную систему и могут сужать сосуды головного мозга, вызывая гипоксию и головную боль.

"Особенно опасны аэрозольные формы средств, поскольку они создают высокую концентрацию вредных веществ в воздухе", — уточнил Дорохов.

Еще одна причина головных болей — индивидуальная чувствительность к синтетическим ароматизаторам, часто добавляемым в моющие средства для маскировки запаха химии. Эти вещества могут вызывать не только головные боли, но и аллергические реакции. При длительном воздействии они могут нарушить работу эндокринной системы, пишет Газета.Ru.

Эксперт также отметил, что смешивание некоторых средств, например, содержащих хлор и аммиак, может привести к образованию токсичных газов, таких как хлорамин. Даже в небольших количествах он вызывает раздражение дыхательных путей, головокружение и головную боль. Аналогично опасно смешивание хлорки с уксусом, что приводит к выделению токсичного хлора.

"Для минимизации рисков рекомендуется использовать менее агрессивные биоразлагаемые средства на основе энзимов или органических кислот, а также обеспечивать хорошую вентиляцию помещения во время уборки", — добавил эксперт.

Уточнения

Бытовая химия — непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.

