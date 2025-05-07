Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянно хочется перекусить, а после тренировки мышцы будто отказываются жить своей жизнью? Не спешите грешить на лень или возраст — возможно, организму банально не хватает белка.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина завтракает

Белок — не просто про мышцы

Белок — это не модная добавка для качков, а настоящий строитель всего живого. Он отвечает за восстановление клеток, иммунитет, энергию и даже настроение. Национальная медицинская библиотека США называет белки "архитекторами тела": без них не работают ткани, органы и внутренние системы.

Диетолог Кара Харбстрит напоминает: белки состоят из аминокислот — кирпичиков, без которых невозможна нормальная работа клеток.

Как понять, что белка не хватает

По словам Лорен Харрис-Пинкус, автора книги The Protein-Packed Breakfast Club, дефицит белка чувствуется телом моментально. Вот самые частые симптомы:

Постоянный голод и отсутствие насыщения после еды

Вялость, особенно после болезни

Плохое восстановление после тренировок

Усталость и снижение выносливости

Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей

Потеря мышечной массы

Если вы узнаёте себя — самое время что-то менять.

Сколько белка нужно

Точного универсального ответа нет. Всё зависит от возраста, веса, пола, уровня активности и даже образа жизни. В среднем диетологи советуют:

10-15 г белка — на перекус

25-35 г — на полноценный приём пищи

Оптимально, если тарелка будет выглядеть так:

¼ — нежирный белок, ¼ — цельнозерновые продукты, ½ — овощи и фрукты.

Где взять белок без напряга

Начинайте с завтрака — это момент, когда люди чаще всего недобирают белок. Что можно попробовать:

Овсянка на ультрафильтрованном молоке с греческим йогуртом

Пудинг из творога с ягодами и фисташками

Овсянка на ночь с йогуртом, семенами чиа и орехами

Яичница с добавлением творога — нежно и сытно

Такие завтраки не только радуют желудок, но и дают телу топливо, которого хватит надолго, сообщает "MedPulse".

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

