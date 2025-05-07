Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного

Постоянно хочется перекусить, а после тренировки мышцы будто отказываются жить своей жизнью? Не спешите грешить на лень или возраст — возможно, организму банально не хватает белка.
Белок — это не модная добавка для качков, а настоящий строитель всего живого. Он отвечает за восстановление клеток, иммунитет, энергию и даже настроение. Национальная медицинская библиотека США называет белки "архитекторами тела": без них не работают ткани, органы и внутренние системы.
Диетолог Кара Харбстрит напоминает: белки состоят из аминокислот — кирпичиков, без которых невозможна нормальная работа клеток.
По словам Лорен Харрис-Пинкус, автора книги The Protein-Packed Breakfast Club, дефицит белка чувствуется телом моментально. Вот самые частые симптомы:
Постоянный голод и отсутствие насыщения после еды
Вялость, особенно после болезни
Плохое восстановление после тренировок
Усталость и снижение выносливости
Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей
Потеря мышечной массы
Если вы узнаёте себя — самое время что-то менять.
Точного универсального ответа нет. Всё зависит от возраста, веса, пола, уровня активности и даже образа жизни. В среднем диетологи советуют:
10-15 г белка — на перекус
25-35 г — на полноценный приём пищи
Оптимально, если тарелка будет выглядеть так:
¼ — нежирный белок, ¼ — цельнозерновые продукты, ½ — овощи и фрукты.
Начинайте с завтрака — это момент, когда люди чаще всего недобирают белок. Что можно попробовать:
Овсянка на ультрафильтрованном молоке с греческим йогуртом
Пудинг из творога с ягодами и фисташками
Овсянка на ночь с йогуртом, семенами чиа и орехами
Яичница с добавлением творога — нежно и сытно
Такие завтраки не только радуют желудок, но и дают телу топливо, которого хватит надолго, сообщает "MedPulse".
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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