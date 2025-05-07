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Хочется есть через час после обеда: организму не хватает главного

2:20
Здоровье

Постоянно хочется перекусить, а после тренировки мышцы будто отказываются жить своей жизнью? Не спешите грешить на лень или возраст — возможно, организму банально не хватает белка.

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Белок — не просто про мышцы

Белок — это не модная добавка для качков, а настоящий строитель всего живого. Он отвечает за восстановление клеток, иммунитет, энергию и даже настроение. Национальная медицинская библиотека США называет белки "архитекторами тела": без них не работают ткани, органы и внутренние системы.

Диетолог Кара Харбстрит напоминает: белки состоят из аминокислот — кирпичиков, без которых невозможна нормальная работа клеток.

Как понять, что белка не хватает

По словам Лорен Харрис-Пинкус, автора книги The Protein-Packed Breakfast Club, дефицит белка чувствуется телом моментально. Вот самые частые симптомы:

  • Постоянный голод и отсутствие насыщения после еды

  • Вялость, особенно после болезни

  • Плохое восстановление после тренировок

  • Усталость и снижение выносливости

  • Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей

  • Потеря мышечной массы

Если вы узнаёте себя — самое время что-то менять.

Сколько белка нужно

Точного универсального ответа нет. Всё зависит от возраста, веса, пола, уровня активности и даже образа жизни. В среднем диетологи советуют:

  • 10-15 г белка — на перекус

  • 25-35 г — на полноценный приём пищи

Оптимально, если тарелка будет выглядеть так:
&frac14 — нежирный белок, &frac14 — цельнозерновые продукты, &frac12 — овощи и фрукты.

Где взять белок без напряга

Начинайте с завтрака — это момент, когда люди чаще всего недобирают белок. Что можно попробовать:

  • Овсянка на ультрафильтрованном молоке с греческим йогуртом

  • Пудинг из творога с ягодами и фисташками

  • Овсянка на ночь с йогуртом, семенами чиа и орехами

  • Яичница с добавлением творога — нежно и сытно

Такие завтраки не только радуют желудок, но и дают телу топливо, которого хватит надолго, сообщает "MedPulse".

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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