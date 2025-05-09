Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кариес может возвращаться из-за ошибок в уходе за зубами. Неправильная чистка, частое потребление сахара и недостаток фтора — основные причины, считает основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приёме у стоматолога

Эксперт назвала 9 основных ошибок в уходе за полостью рта, которые способствуют возвращению кариеса.

Неправильная чистка зубов: Слишком быстрая или неаккуратная чистка оставляет "тихие убежища" для бактерий. Важно уделять внимание каждой зубной поверхности. Это предотвращает накопление налета и развитие кариеса. Частое потребление сахара: Сахар создает благоприятную среду для микробов. Снижение потребления сахара — ключевой шаг в профилактике кариеса. Ограничение сладостей помогает сохранить здоровье зубов. Недостаток фтора: Фтор укрепляет эмаль, защищая зубы от микробов. Без фтора зубы становятся уязвимыми. Использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей важно для профилактики, сообщает Газета.Ru. Неправильное питание: Недостаток витаминов и минералов ослабляет эмаль. Это снижает ее сопротивляемость кариесу. Употребление разнообразной и сбалансированной пищи важно для здоровья зубов. Стресс и недостаток сна: Стресс и недостаток сна снижают слюноотделение. Слюна защищает зубы от кариеса. Поддержание здорового образа жизни важно для здоровья полости рта. Генетика и нерегулярные визиты к стоматологу: Генетика влияет на плотность эмали и устойчивость к микробам. Индивидуальные программы профилактики важны при генетической предрасположенности. Регулярные визиты к стоматологу помогают выявлять и предотвращать проблемы. Некачественные реставрации: Плохо выполненные пломбы и реставрации становятся мишенями для бактерий. Качественные материалы и профессиональная установка важны для здоровья зубов. Регулярное обслуживание и проверка реставраций необходимы для их долговечности. Нарушения при ношении ортодонтических конструкций: Остатки пищи и налет вокруг брекетов способствуют развитию кариеса. Особое внимание к гигиене при ношении ортодонтических конструкций важно. Использование специальных средств для чистки ортодонтических элементов необходимо. Неправильное использование средств гигиены: Неподходящая зубная паста или чрезмерное использование ополаскивателей нарушают баланс микрофлоры. Выбор средств гигиены важен для здоровья полости рта. Консультация со стоматологом поможет выбрать подходящие средства для ухода за зубами.

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.



Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.



