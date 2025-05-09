Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Винтаж в деталях и цифра на панели: что скрывает Corolla FX 2025
Не пропустите: индийские аэропорты под угрозой закрытия — как это повлияет на туристов
Жена Александра Петрова показала редкие фото с актёром на фоне загородного дома
Химия в доме — тихий убийца: вот почему после уборки у вас болит голова
Мягкая лапка, жёсткая реакция: 5 ситуаций, которые легко упустить из виду
Как отели скрывают неприятные запахи в ванной — секрет, который вам стоит узнать
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Без тренировок уже три недели? Вот что спасает тебя от полного отката
Казахстан запускает грандиозный проект: новый завод по производству полиэтилена

Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами

2:58
Здоровье

Кариес может возвращаться из-за ошибок в уходе за зубами. Неправильная чистка, частое потребление сахара и недостаток фтора — основные причины, считает основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Эксперт назвала 9 основных ошибок в уходе за полостью рта, которые способствуют возвращению кариеса.

  1. Неправильная чистка зубов: Слишком быстрая или неаккуратная чистка оставляет "тихие убежища" для бактерий. Важно уделять внимание каждой зубной поверхности. Это предотвращает накопление налета и развитие кариеса.
  2. Частое потребление сахара: Сахар создает благоприятную среду для микробов. Снижение потребления сахара — ключевой шаг в профилактике кариеса. Ограничение сладостей помогает сохранить здоровье зубов.
  3. Недостаток фтора: Фтор укрепляет эмаль, защищая зубы от микробов. Без фтора зубы становятся уязвимыми. Использование фторсодержащих зубных паст и ополаскивателей важно для профилактики, сообщает Газета.Ru.
  4. Неправильное питание: Недостаток витаминов и минералов ослабляет эмаль. Это снижает ее сопротивляемость кариесу. Употребление разнообразной и сбалансированной пищи важно для здоровья зубов.
  5. Стресс и недостаток сна: Стресс и недостаток сна снижают слюноотделение. Слюна защищает зубы от кариеса. Поддержание здорового образа жизни важно для здоровья полости рта.
  6. Генетика и нерегулярные визиты к стоматологу: Генетика влияет на плотность эмали и устойчивость к микробам. Индивидуальные программы профилактики важны при генетической предрасположенности. Регулярные визиты к стоматологу помогают выявлять и предотвращать проблемы.
  7. Некачественные реставрации: Плохо выполненные пломбы и реставрации становятся мишенями для бактерий. Качественные материалы и профессиональная установка важны для здоровья зубов. Регулярное обслуживание и проверка реставраций необходимы для их долговечности.
  8. Нарушения при ношении ортодонтических конструкций: Остатки пищи и налет вокруг брекетов способствуют развитию кариеса. Особое внимание к гигиене при ношении ортодонтических конструкций важно. Использование специальных средств для чистки ортодонтических элементов необходимо.
  9. Неправильное использование средств гигиены: Неподходящая зубная паста или чрезмерное использование ополаскивателей нарушают баланс микрофлоры. Выбор средств гигиены важен для здоровья полости рта. Консультация со стоматологом поможет выбрать подходящие средства для ухода за зубами.

Уточнения

Ка́риес (лат  caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα «рот» + λογος «наука») — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Недвижимость
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее Аудио 
Ты ездишь аккуратно, а цилиндры уже повреждены — в чём подвох современных двигателей
Авто
Ты ездишь аккуратно, а цилиндры уже повреждены — в чём подвох современных двигателей Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Почему в СССР боялись летать и как с этим боролся Аэрофлот Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Последние материалы
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Глюкоза откровенно высказалась о наркотиках: почему об этом нужно говорить открыто?
Туризм без тормозов: улицы Пхукета стали ареной ночных драк
Отсек, который всё это время молчал: стиральная машина раскрывает тайну
Кариес возвращается? Стоматолог раскрыла 9 роковых ошибок в уходе за зубами
Когда тон не ровный, а настроение — тем более: время, когда кожа требует к себе уважения
Roxette возвращается: мировое турне стартует в Будапеште с новой солисткой
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Цветущий взрыв за три дня: одна кожура превращает орхидею в фейерверк бутонов
Этот Fiat путают с Citroen — но только до тех пор, пока не заглянешь внутрь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.