Менопауза: сначала крадёт сон и либидо, потом — память и личность

Ощущение жара, бессонница, тревожность, проблемы с памятью и даже… жжение языка. На первый взгляд — типичные спутники менопаузы. Но что, если это не просто неудобства, а ранние сигналы более серьёзных перемен в организме?
Менопауза — это не внезапный рубеж, а целый путь, начинающийся с перименопаузы и заканчивающийся постменопаузой. На этом этапе снижается уровень эстрогена — гормона, отвечающего не только за репродуктивную функцию, но и за здоровье мозга: память, настроение и даже выведение вредных белков из нервной системы.
Снижение эстрогена может спровоцировать когнитивные и поведенческие изменения. Симптомы вроде тревожности, мозгового тумана и усталости перестают быть просто "женскими капризами" — они могут быть первыми звоночками нейродегенеративных процессов.
Женщины сталкиваются с болезнью Альцгеймера почти в два раза чаще мужчин. Раньше это связывали с более долгой продолжительностью жизни, но теперь наука смотрит глубже — на изменения в гормональном фоне.
Исследование под руководством врача-учёного Захинура Исмаила (Dr. Zahinoor Ismail) дало повод задуматься: может ли количество симптомов во время перименопаузы указывать на риск развития деменции?
Учёные проанализировали данные почти 900 женщин из проекта CAN-PROTECT. Выяснилось, что чем больше симптомов испытывала женщина в перименопаузе (в среднем — четыре), тем сильнее были поведенческие и когнитивные изменения в зрелом возрасте.
Наиболее частыми жалобами были приливы (88%) и ночная потливость (70%). Но именно общий "набор" симптомов оказался связан с более выраженными нарушениями памяти, мышления и эмоционального фона в будущем.
Интересно, что участницы, принимавшие гормональную терапию на основе эстрогена, демонстрировали меньше поведенческих изменений. Это не доказательство, а скорее зацепка — нужен дальнейший анализ, чтобы понять, насколько терапия действительно снижает риск деменции.
Важно: исследование не говорит о прямой причине и следствии, но подчёркивает важность внимательного отношения к своему телу и его сигналам, сообщает "MedPulse".
Менопауза - окончательное прекращение менструальных циклов у женщин. Пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы. Менопауза обычно наступает между 49 и 52 годами.
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