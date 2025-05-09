Витаминные капельницы: опасное увлечение или реальная польза

3:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня на рынке медицинских услуг активно рекламируются процедуры, такие как "витаминные капельницы" и "витаминные уколы", которые обещают повысить уровень энергии, улучшить настроение и общее самочувствие. Но насколько эти процедуры эффективны и безопасны?

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капельница

Врач общей практики Мария Беляева в разговоре с Pravda.Ru поделилась своим мнением на этот счёт. Она отметила, что желание клиник заработать на подобных процедурах может быть одной из причин их популярности. Однако, прежде чем соглашаться на такие процедуры, важно понимать, есть ли у вас дефицит витаминов и не будет ли это опасно для здоровья.

Врач подчеркнула, что перед началом приёма витаминов, в том числе внутривенно, необходимо сдать анализы, чтобы определить уровень витаминов в крови. Это поможет избежать гипервитаминоза, который также может быть вреден для организма. Поэтому перед началом любых процедур важно проконсультироваться с врачом.

"Это просто как желание дополнительно заработать, потому что людей, которые занимаются здоровьем, всё больше. Но чем это опасно? Всё-таки чтобы принимать витамины, в том числе и внутривенно, желательно понимать, сколько в крови их содержание, есть ли дефицит, может быть его нет, может быть, наоборот, гипервитаминоз, это тоже не очень хорошо. Поэтому с такими вещами обращаться нужно осторожно. И, как всегда, рекомендуется консультация врача", — заметила Беляева.

Она добавила, что если врач назначил вам курс витаминов после проведения анализов, то такие процедуры могут быть полезны. Но не стоит прибегать к ним без необходимости, особенно если у вас нет дефицита витаминов.

Оптимальным способом получения витаминов является правильное питание.

"В идеале мы должны витамины максимально получать с пищей, из продуктов питания. Это могут быть и фрукты, и рыба, богатая жирами, и витамин B из черного хлеба, в достаточно количестве, то есть в балансе. То есть, по-хорошему, мы должны правильно питаться, отдыхать достаточно, чтобы у нас все витамины в нормальном балансе находились", — сказала Беляева.

Однако, если по каким-то причинам правильное питание невозможно, можно время от времени принимать витаминные комплексы, но только после консультации с врачом, добавила она.

Некоторые люди считают, что внутривенное введение витаминов быстрее и эффективнее, чем приём таблеток. Однако это не всегда так. Важно понимать, какая доза витамина необходима именно вам, и не превышать её. Избыток витаминов может быть так же вреден, как и их недостаток.

Мария Беляева также отметила, что популярность витаминных добавок и БАДов может быть связана с современным образом жизни, который часто сопровождается стрессом, недосыпом и перегрузками. Однако не стоит забывать, что такие добавки не являются панацеей и должны использоваться с осторожностью.

"И плюс, наверное, это еще как маркетинговый ход всяких фармкомпаний, это же очень выгодно продавать побольше, чтобы разных принимали, один заканчивали принимать, другой начинали. Я думаю, что это больше как какой-то маркетинговый ход. Продавать что-то надо, это же такая большая индустрия, развивающаяся", — отметила врач.

Важно помнить, что перед началом приёма любых витаминов или добавок необходимо проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы. Только так можно избежать возможных проблем со здоровьем и получить максимальную пользу от витаминотерапии.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Внутриве́нное влива́ние или капельная инфузия (внутривенная инфузия) — процесс введения жидкостей, лекарственных средств или препаратов/компонентов крови в венозный сосуд.



