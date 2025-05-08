Горсть, которая защищает: простой перекус снижает риск рака кишечника

Что если один простой перекус способен повлиять на здоровье кишечника и даже снизить риск рака? Оказывается, орехи - не просто вкусная закуска, а ещё и мощное профилактическое средство.
Исследователи из США выяснили, что ежедневное употребление всего 28 граммов грецких орехов способно запустить в организме мощный защитный механизм. Секрет — в полифенолах, особенно эллагитаннинах. Они превращаются в уролитин A — вещество, которое снижает воспаление, связанное с развитием рака.
"Уролитин A обладает выраженными противовоспалительными и потенциально противоопухолевыми свойствами”, — отметил руководитель исследования доктор Дэниел В. Розенберг.
Добровольцы три недели придерживались диеты, богатой продуктами с эллагитаннинами. После колоноскопии врачи обнаружили у них снижение воспалительных показателей и уровня агрессивного белка виментина. А самое главное — у участников с более высоким уровнем уролитина A улучшилось общее состояние кишечника, сообщает Медпульс.
Ранее уже было доказано, что орехи:
укрепляют сердечно-сосудистую систему;
поддерживают работу мозга;
помогают контролировать вес.
С учётом того, что рак толстой кишки — один из самых частых диагнозов в Великобритании, где его ежегодно выявляют у 44 тысяч человек, простая привычка есть орехи становится особенно ценной.
5 порций овощей и фруктов в день;
цельнозерновые продукты;
рыба, курица, тофу вместо красного мяса;
минимум переработанных продуктов и сахара;
30 г клетчатки и не менее 6 стаканов воды в день.
Орехи — это больше, чем просто перекус. Это вклад в ваше здоровье.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.
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