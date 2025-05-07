Старость может быть в радость: если начать с этого шага

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мечта о долгой, насыщенной жизни без болезней и утраты ясности ума — вполне достижима. Главное — следовать проверенным шагам, которые помогают сохранить здоровье и энергию на долгие годы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот в халате

1. Еда — ваш главный источник сил

Чтобы организм работал как часы, нужно правильно питаться:

Ешьте 400-500 г овощей и фруктов ежедневно.

Добавляйте в рацион цельнозерновые продукты, нежирные кисломолочные изделия с про- и пребиотиками.

Не забывайте о продуктах с омега-3,6,9 — морская рыба, растительные масла, орехи.

Красное мясо и птицу выбирайте нежирные.

Готовьте без масла: варите, запекайте, тушите, готовьте на пару.

Ужин — лёгкий и за 3 часа до сна.

Пейте чистую воду — 30 мл на 1 кг веса в день.

Уменьшайте калорийность на 5-7% каждые 10 лет.

И, конечно, никаких сигарет и алкоголя.

2. Двигайтесь — тело скажет спасибо

Физическая активность — защита от болезней, укрепление мышц и баланс:

Гуляйте, танцуйте, катайтесь на велосипеде, плавайте.

Делайте силовые упражнения: 150 минут в неделю (умеренно) или 75 — интенсивно.

Добавьте тренировки на равновесие до трёх раз в неделю.

Лучше заниматься на свежем воздухе и с удовольствием — это усилит эффект.

3. Тренируйте мозг, как мышцы

Чтобы ум оставался ясным, а память — цепкой, важно:

Читать и пересказывать, учить стихи и песни.

Играть в шахматы, нарды, карты.

Разгадывать ребусы и кроссворды.

Заниматься рукоделием, лепкой, рисованием.

Применять релаксационные техники — дыхание, йогу, медитацию. Это снижает стресс и помогает отодвинуть старческое слабоумие.

4. Сон — бесплатное лекарство

Крепкий сон восстанавливает силы и здоровье:

Засыпайте в 22-23 часа, спите 8-9 часов.

Проветривайте комнату, убирайте источники света.

Останавливайте умственную активность за 1,5 часа до сна.

5. Среда, в которой хочется жить

Вовлечённость в общество делает старость активной:

Программы образования, волонтёрство, клубы по интересам.

Занятость — залог хорошего психоэмоционального состояния.

Йога и медитация помогают сохранять позитив.

6. Следите за здоровьем

Раз в год — диспансеризация. Контролируйте вес, давление, холестерин, уровень сахара. Ранняя диагностика спасает жизни — сообщает Абзац.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

