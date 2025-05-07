Старость может быть в радость: если начать с этого шага
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Мечта о долгой, насыщенной жизни без болезней и утраты ясности ума — вполне достижима. Главное — следовать проверенным шагам, которые помогают сохранить здоровье и энергию на долгие годы.
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Кот в халате
1. Еда — ваш главный источник сил
Чтобы организм работал как часы, нужно правильно питаться:
- Ешьте 400-500 г овощей и фруктов ежедневно.
- Добавляйте в рацион цельнозерновые продукты, нежирные кисломолочные изделия с про- и пребиотиками.
- Не забывайте о продуктах с омега-3,6,9 — морская рыба, растительные масла, орехи.
- Красное мясо и птицу выбирайте нежирные.
- Готовьте без масла: варите, запекайте, тушите, готовьте на пару.
- Ужин — лёгкий и за 3 часа до сна.
- Пейте чистую воду — 30 мл на 1 кг веса в день.
- Уменьшайте калорийность на 5-7% каждые 10 лет.
- И, конечно, никаких сигарет и алкоголя.
2. Двигайтесь — тело скажет спасибо
Физическая активность — защита от болезней, укрепление мышц и баланс:
- Гуляйте, танцуйте, катайтесь на велосипеде, плавайте.
- Делайте силовые упражнения: 150 минут в неделю (умеренно) или 75 — интенсивно.
- Добавьте тренировки на равновесие до трёх раз в неделю.
- Лучше заниматься на свежем воздухе и с удовольствием — это усилит эффект.
3. Тренируйте мозг, как мышцы
Чтобы ум оставался ясным, а память — цепкой, важно:
- Читать и пересказывать, учить стихи и песни.
- Играть в шахматы, нарды, карты.
- Разгадывать ребусы и кроссворды.
- Заниматься рукоделием, лепкой, рисованием.
- Применять релаксационные техники — дыхание, йогу, медитацию. Это снижает стресс и помогает отодвинуть старческое слабоумие.
4. Сон — бесплатное лекарство
Крепкий сон восстанавливает силы и здоровье:
- Засыпайте в 22-23 часа, спите 8-9 часов.
- Проветривайте комнату, убирайте источники света.
- Останавливайте умственную активность за 1,5 часа до сна.
5. Среда, в которой хочется жить
Вовлечённость в общество делает старость активной:
- Программы образования, волонтёрство, клубы по интересам.
- Занятость — залог хорошего психоэмоционального состояния.
- Йога и медитация помогают сохранять позитив.
6. Следите за здоровьем
Раз в год — диспансеризация. Контролируйте вес, давление, холестерин, уровень сахара. Ранняя диагностика спасает жизни — сообщает Абзац.
Уточнения
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру