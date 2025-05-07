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Старость может быть в радость: если начать с этого шага

2:59
Здоровье

Мечта о долгой, насыщенной жизни без болезней и утраты ясности ума — вполне достижима. Главное — следовать проверенным шагам, которые помогают сохранить здоровье и энергию на долгие годы.

Кот в халате
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот в халате

1. Еда — ваш главный источник сил

Чтобы организм работал как часы, нужно правильно питаться:

  • Ешьте 400-500 г овощей и фруктов ежедневно.
  • Добавляйте в рацион цельнозерновые продукты, нежирные кисломолочные изделия с про- и пребиотиками.
  • Не забывайте о продуктах с омега-3,6,9 — морская рыба, растительные масла, орехи.
  • Красное мясо и птицу выбирайте нежирные.
  • Готовьте без масла: варите, запекайте, тушите, готовьте на пару.
  • Ужин — лёгкий и за 3 часа до сна.
  • Пейте чистую воду — 30 мл на 1 кг веса в день.
  • Уменьшайте калорийность на 5-7% каждые 10 лет.
  • И, конечно, никаких сигарет и алкоголя.

2. Двигайтесь — тело скажет спасибо

Физическая активность — защита от болезней, укрепление мышц и баланс:

  • Гуляйте, танцуйте, катайтесь на велосипеде, плавайте.
  • Делайте силовые упражнения: 150 минут в неделю (умеренно) или 75 — интенсивно.
  • Добавьте тренировки на равновесие до трёх раз в неделю.
  • Лучше заниматься на свежем воздухе и с удовольствием — это усилит эффект.

3. Тренируйте мозг, как мышцы

Чтобы ум оставался ясным, а память — цепкой, важно:

  • Читать и пересказывать, учить стихи и песни.
  • Играть в шахматы, нарды, карты.
  • Разгадывать ребусы и кроссворды.
  • Заниматься рукоделием, лепкой, рисованием.
  • Применять релаксационные техники — дыхание, йогу, медитацию. Это снижает стресс и помогает отодвинуть старческое слабоумие.

4. Сон — бесплатное лекарство

Крепкий сон восстанавливает силы и здоровье:

  • Засыпайте в 22-23 часа, спите 8-9 часов.
  • Проветривайте комнату, убирайте источники света.
  • Останавливайте умственную активность за 1,5 часа до сна.

5. Среда, в которой хочется жить

Вовлечённость в общество делает старость активной:

  • Программы образования, волонтёрство, клубы по интересам.
  • Занятость — залог хорошего психоэмоционального состояния.
  • Йога и медитация помогают сохранять позитив.

6. Следите за здоровьем

Раз в год — диспансеризация. Контролируйте вес, давление, холестерин, уровень сахара. Ранняя диагностика спасает жизни — сообщает Абзац.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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