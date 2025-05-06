После 60 лет быть сильными и активными помогут эти продукты: они вкусные и полезные

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые выяснили, что богатые флавоноидами продукты могут снизить риск развития слабости, нарушений подвижности, тревожности и депрессии у пожилых людей.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Полезными назвали чёрный чай, ягоды и яблоки, сообщили в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Флавоноиды — природные соединения, которые есть в ягодах, овощах, яблоках, цитрусовых, кофе и чае. Они не только способствуют долголетию, но и помогают сохранять здоровье по мере старения.

Кстати, у женщин с самым высоким потреблением флавоноидов риск развития физической слабости был снижен на 15 процентов. А у представителей сильного пола вероятность проблем с психикой снижалась на 15 процентов на такой на диете.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. Наибольшее распространение получила яблоня домашняя, реже выращивают яблоню сливолистную.

