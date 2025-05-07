Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все

Многие замечают, что дёсны отступают, обнажая зубы. Это вызывает чувствительность к горячему, холодному или сладкому, а улыбка теряет былую красоту. Часто люди думают: "- "Это точно болезнь дёсен!" Но не всё так просто.
"Гипертония — не единственная угроза. Проблемы с дёснами могут быть связаны с общим здоровьем, включая диабет и даже деменцию", — сообщает старший преподаватель периодонтологии Флавио Писани.
Дёсны страдают не только от болезней. Вот частые причины их истончения:
Слишком агрессивная чистка зубов жёсткой щёткой.
Неправильное использование электрических щёток, когда давление не контролируется.
Ортодонтические брекеты или ретейнеры, смещающие корни зубов.
Хорошая новость: проблему можно решить! Важно освоить правильную технику чистки зубов, подобранную под ваши зубы и дёсны. Электрические щётки с датчиком давления помогают, но и обычная щётка справится, если не усердствовать.
"Правильная техника чистки — это как танец: мягко, но уверенно", — сообщает старший преподаватель периодонтологии Флавио Писани.
Если дёсны сильно отступили, есть эффективные процедуры:
Свободный десневой трансплантат. Ткань с нёба пересаживают, чтобы укрепить дёсны. Это улучшает комфорт, но не всегда эстетику.
Пластическая хирургия дёсен. Тонкий трансплантат подкладывают под местную ткань, создавая естественный вид.
Обе процедуры безопасны, проводятся под местной анестезией, а восстановление занимает всего пару дней. Успешность достигает 93% даже через пять лет.
Гипертония и болезни дёсен имеют кое-что общее: они незаметно разрушают здоровье. Периодонтит вызывает воспаление, потерю кости и зубов, а также связан с серьёзными заболеваниями. Забота о дёснах — это инвестиция в долгую и здоровую жизнь.
Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости.
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