Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему пенсионерам стоит сесть на велосипед уже сегодня
Игорь Наджиев поддержал Марию Шукшину в конфликте с Филиппом Киркоровым: детали скандала
Когда экономия заходит слишком далеко: 7 привычек бумеров, которые дорого обходятся
Одна пересадка, и всё испорчено: самая рискованная экономия в путешествии — стоит ли оно того
Жареная колбаса в салате? Попробуйте — и не пожалеете
Hyundai Ioniq 5 сохранил почти 90% заряда аккумулятора после 580 000 км
Золотая рыбка превратилась в монстра: теперь экологи в панике
Вот как покрасить чугунную ванну, чтобы никто не догадался, что она старая
Сеть городов, дороги и террасы: Амазонка прятала цивилизацию, способную на большее

Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все

2:14
Здоровье

Многие замечают, что дёсны отступают, обнажая зубы. Это вызывает чувствительность к горячему, холодному или сладкому, а улыбка теряет былую красоту. Часто люди думают: "- "Это точно болезнь дёсен!" Но не всё так просто.

Девушка улыбается
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка улыбается

"Гипертония — не единственная угроза. Проблемы с дёснами могут быть связаны с общим здоровьем, включая диабет и даже деменцию", — сообщает старший преподаватель периодонтологии Флавио Писани.

Главные ошибки, которые вредят дёснам

Дёсны страдают не только от болезней. Вот частые причины их истончения:

  • Слишком агрессивная чистка зубов жёсткой щёткой.

  • Неправильное использование электрических щёток, когда давление не контролируется.

  • Ортодонтические брекеты или ретейнеры, смещающие корни зубов.

Как защитить дёсны

Хорошая новость: проблему можно решить! Важно освоить правильную технику чистки зубов, подобранную под ваши зубы и дёсны. Электрические щётки с датчиком давления помогают, но и обычная щётка справится, если не усердствовать.

"Правильная техника чистки — это как танец: мягко, но уверенно", — сообщает старший преподаватель периодонтологии Флавио Писани.

Хирургические решения

Если дёсны сильно отступили, есть эффективные процедуры:

  • Свободный десневой трансплантат. Ткань с нёба пересаживают, чтобы укрепить дёсны. Это улучшает комфорт, но не всегда эстетику.

  • Пластическая хирургия дёсен. Тонкий трансплантат подкладывают под местную ткань, создавая естественный вид.

Обе процедуры безопасны, проводятся под местной анестезией, а восстановление занимает всего пару дней. Успешность достигает 93% даже через пять лет.

Почему это важно

Гипертония и болезни дёсен имеют кое-что общее: они незаметно разрушают здоровье. Периодонтит вызывает воспаление, потерю кости и зубов, а также связан с серьёзными заболеваниями. Забота о дёснах — это инвестиция в долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Зуб - костное образование, во множестве расположенное в ротовой полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
Сейчас читают
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Наука и техника
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Российский шоу-бизнес
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Сводка с фронта: ночью армия России нанесла результативные удары по городам Украины Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Любовь к Родине — от любви к Богу: разговор священника и имама с передовой
Как сделать модную прическу за 5 минут: 8 крутых идей на весну
Нежнее облака: творожно-тыквенный пирог-суфле на песочной основе
Посадка с прицелом на рекорд: что учесть при посеве, чтобы картофель удивил размером
Не клубника, а медовый десерт — простая подкормка, чтобы поразить даже соседей
Хочешь блестящие волосы? 5 секунд холодной воды, и результат тебя удивит
Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025
Секреты здоровых дёсен: как избежать ошибок, которые делают все
Кот, который прячется в батарею: породы, которым противопоказан холод
Столица мяса: три чикагских стейк-хауса вошли в рейтинг лучших в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.