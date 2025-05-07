Голова раскалывается по утрам? Это не просто усталость, а тревожный звонок

Гипертония возникает, когда кровь с чрезмерной силой давит на стенки артерий. Норма — около 120/80 мм рт. ст., но показатели зависят от возраста, пола и веса. Без контроля давление может привести к инфаркту, инсульту или проблемам с почками.
"Регулярный контроль давления — это как страховка для вашего здоровья", — сообщает кардиолог Елена Смирнова.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, не откладывайте визит к врачу:
Сильные головные боли. Утренние или частые боли могут указывать на расширение сосудов мозга из-за высокого давления.
Боль в груди. Чувство сдавленности — тревожный сигнал, который требует немедленной проверки.
Одышка. Затруднённое дыхание даже при лёгкой нагрузке говорит о проблемах с сердцем или лёгкими.
Головокружение или помутнение зрения. Эти симптомы возникают из-за нарушения кровотока в мозге или глазах.
Носовые кровотечения. Частые кровотечения без видимой причины — повод насторожиться.
Усталость и спутанность сознания. Недостаток кислорода в мозге вызывает слабость и проблемы с концентрацией.
Пульсация в груди, шее или ушах. Ощущение биения или давления может сопровождаться тревогой и аритмией.
Гипертония часто передаётся по наследству, но встречается и у тех, у кого нет семейной истории. Чтобы снизить риски:
Занимайтесь спортом 30 минут в день.
Следите за питанием и весом.
Регулярно измеряйте давление.
Позитивный настрой не вылечит гипертонию, но снижает стресс, который повышает давление. Хроническая тревога запускает выброс адреналина и кортизола, что нагружает сердце.
"Улыбка и спокойствие — ваши союзники в борьбе за здоровое сердце", — сообщает психолог Андрей Иванов.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
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