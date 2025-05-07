Голова раскалывается по утрам? Это не просто усталость, а тревожный звонок

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипертония возникает, когда кровь с чрезмерной силой давит на стенки артерий. Норма — около 120/80 мм рт. ст., но показатели зависят от возраста, пола и веса. Без контроля давление может привести к инфаркту, инсульту или проблемам с почками.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

"Регулярный контроль давления — это как страховка для вашего здоровья", — сообщает кардиолог Елена Смирнова.

Семь симптомов, требующих внимания

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, не откладывайте визит к врачу:

Сильные головные боли. Утренние или частые боли могут указывать на расширение сосудов мозга из-за высокого давления.

Боль в груди. Чувство сдавленности — тревожный сигнал, который требует немедленной проверки.

Одышка. Затруднённое дыхание даже при лёгкой нагрузке говорит о проблемах с сердцем или лёгкими.

Головокружение или помутнение зрения. Эти симптомы возникают из-за нарушения кровотока в мозге или глазах.

Носовые кровотечения. Частые кровотечения без видимой причины — повод насторожиться.

Усталость и спутанность сознания. Недостаток кислорода в мозге вызывает слабость и проблемы с концентрацией.

Пульсация в груди, шее или ушах. Ощущение биения или давления может сопровождаться тревогой и аритмией.

Как держать давление под контролем

Гипертония часто передаётся по наследству, но встречается и у тех, у кого нет семейной истории. Чтобы снизить риски:

Занимайтесь спортом 30 минут в день.

Следите за питанием и весом.

Регулярно измеряйте давление.

Может ли счастье помочь

Позитивный настрой не вылечит гипертонию, но снижает стресс, который повышает давление. Хроническая тревога запускает выброс адреналина и кортизола, что нагружает сердце.

"Улыбка и спокойствие — ваши союзники в борьбе за здоровое сердце", — сообщает психолог Андрей Иванов.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

