Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда

Вы знали, что почти половина курильщиков хватается за сигарету в первые 30 минут после пробуждения? Этот утренний ритуал, часто с чашкой кофе, кажется безобидным, но скрывает серьёзную угрозу. Учёные бьют тревогу: такая привычка удваивает риск для здоровья. Давайте разберёмся, что происходит в организме и как этого избежать.
Согласно статье в Cancer Network, утреннее курение резко повышает уровень канцерогенов в крови. Если выкурить сигарету в течение получаса после пробуждения, концентрация табачных токсинов в два раза выше, чем у тех, кто ждёт хотя бы час. Это увеличивает риск рака лёгких, пищевода, рта и поджелудочной железы.
Врач-терапевт Александр Лаврищев объясняет:
"Утреннее курение с кофе повышает уровень дофамина и нейромедиаторов, стимулируя нервную систему. Это даёт кратковременную бодрость".
Но за этот прилив энергии приходится дорого платить. Никотин лишь снимает симптомы его нехватки, нанося удар по сердцу, сосудам, лёгким и желудку.
Утренний дуэт сигареты и кофе — это не просто привычка, а ловушка. Организм, только проснувшись, особенно уязвим. Токсины быстрее проникают в кровь, усиливая вредное воздействие. Со временем это разрушает здоровье, повышая вероятность хронических болезней.
Чтобы снизить риски, попробуйте:
Эти шаги помогут ослабить зависимость и защитить организм. Пора переписать утреннюю рутину!
Никоти́н (от лат. Nicotiána - табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.
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