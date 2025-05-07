Сигарета утром — ошибка, о которой большинство пожалели: вся правда

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что почти половина курильщиков хватается за сигарету в первые 30 минут после пробуждения? Этот утренний ритуал, часто с чашкой кофе, кажется безобидным, но скрывает серьёзную угрозу. Учёные бьют тревогу: такая привычка удваивает риск для здоровья. Давайте разберёмся, что происходит в организме и как этого избежать.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сигарета

Что говорит наука

Согласно статье в Cancer Network, утреннее курение резко повышает уровень канцерогенов в крови. Если выкурить сигарету в течение получаса после пробуждения, концентрация табачных токсинов в два раза выше, чем у тех, кто ждёт хотя бы час. Это увеличивает риск рака лёгких, пищевода, рта и поджелудочной железы.

Почему утром так тянет к сигарете

Врач-терапевт Александр Лаврищев объясняет:

"Утреннее курение с кофе повышает уровень дофамина и нейромедиаторов, стимулируя нервную систему. Это даёт кратковременную бодрость".

Но за этот прилив энергии приходится дорого платить. Никотин лишь снимает симптомы его нехватки, нанося удар по сердцу, сосудам, лёгким и желудку.

Чем опасен ритуал

Утренний дуэт сигареты и кофе — это не просто привычка, а ловушка. Организм, только проснувшись, особенно уязвим. Токсины быстрее проникают в кровь, усиливая вредное воздействие. Со временем это разрушает здоровье, повышая вероятность хронических болезней.

Как разорвать порочный круг

Чтобы снизить риски, попробуйте:

Отложить первую сигарету хотя бы на час после пробуждения.

Заменить курение на другие утренние ритуалы: прогулку, зарядку или стакан воды.

Сократить потребление кофе, чтобы не провоцировать тягу к никотину.

Эти шаги помогут ослабить зависимость и защитить организм. Пора переписать утреннюю рутину!

Уточнения

Никоти́н (от лат. Nicotiána - табак) — высокотоксичный алкалоид пиридинового ряда, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), преимущественно в листьях и стеблях табака (концентрация в сухом от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2-14 %), в меньших количествах — в томатах, картофеле, баклажанах, зелёном перце.

