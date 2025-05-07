Мигрень побеждена и дыхание легче: этот способ сна творит чудеса

Задумывались ли вы, как подушка под головой или ногами может изменить ваше здоровье? Лёгкий наклон тела во время сна творит чудеса: от облегчения храпа до снятия отёков. Этот простой трюк может стать вашим секретным оружием для лучшего самочувствия. Давайте разберёмся, как это работает.
Когда верхняя часть тела или ноги слегка приподняты, это помогает предотвратить скопление жидкости в теле. Подложите подушку под голову — и давление в верхней части тела снизится. Приподнимите ноги — и отёки в них станут меньше. Всё просто, но эффект поразительный.
Вот несколько состояний, которые могут улучшиться, если спать под углом:
Не всем подходит такой способ сна. Если у вас есть проблемы с сердцем, лёгкими или вы недавно перенесли операцию, обязательно посоветуйтесь с врачом. Неправильная поза может ухудшить состояние. И помните: младенцев можно укладывать только на ровную поверхность!
Попробуйте добавить лишнюю подушку под голову или ноги — это проще, чем кажется. Но не спешите менять привычки, не уточнив у врача, подходит ли это вам. Здоровый сон — в ваших руках!
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