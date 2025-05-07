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Мигрень побеждена и дыхание легче: этот способ сна творит чудеса

2:23
Здоровье

Задумывались ли вы, как подушка под головой или ногами может изменить ваше здоровье? Лёгкий наклон тела во время сна творит чудеса: от облегчения храпа до снятия отёков. Этот простой трюк может стать вашим секретным оружием для лучшего самочувствия. Давайте разберёмся, как это работает.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Почему наклон важен

Когда верхняя часть тела или ноги слегка приподняты, это помогает предотвратить скопление жидкости в теле. Подложите подушку под голову — и давление в верхней части тела снизится. Приподнимите ноги — и отёки в них станут меньше. Всё просто, но эффект поразительный.

Какие проблемы решает наклонный сон

Вот несколько состояний, которые могут улучшиться, если спать под углом:

  • Изжога: Приподнятая верхняя часть тела не даёт желудочному соку попадать в пищевод, уменьшая дискомфорт.
  • Заложенный нос: Поднятая голова предотвращает скопление слизи в пазухах, облегчая дыхание.
  • Боли в шее и спине: Правильная поза во сне может снять напряжение, но лучше проконсультироваться с врачом.
  • Периферические отёки: Приподнятые ноги уменьшают отёчность, но важно исключить сердечную недостаточность.
  • Головные боли: Некоторые виды боли зависят от позы — наклон может их облегчить, но нужна консультация врача.
  • Обструктивное апноэ: Лёгкий наклон головы помогает держать дыхательные пути открытыми, уменьшая храп.
  • Сердечная недостаточность: Приподнятая грудь облегчает дыхание и снижает отёк лёгких.
  • Ортостатические проблемы: Наклон головы помогает избежать резких скачков давления при вставании.

Кому стоит быть осторожным

Не всем подходит такой способ сна. Если у вас есть проблемы с сердцем, лёгкими или вы недавно перенесли операцию, обязательно посоветуйтесь с врачом. Неправильная поза может ухудшить состояние. И помните: младенцев можно укладывать только на ровную поверхность!

Маленький шаг к здоровью

Попробуйте добавить лишнюю подушку под голову или ноги — это проще, чем кажется. Но не спешите менять привычки, не уточнив у врача, подходит ли это вам. Здоровый сон — в ваших руках!

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Мельников Александр
Владеет более чем 20-летним опытом комплексного лечения артериальной гипертензии, гиперлипидемий, метаболического синдрома, а также других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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