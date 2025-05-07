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Напиток-метла для кишечника: минус 10 кг без всяких диет

1:39
Здоровье

Задумывались ли вы, как легко поддержать здоровье кишечника и сбросить лишние килограммы? Есть простой рецепт, который не только вкусный, но и работает как волшебная метла для вашего организма. Этот коктейль очищает толстый кишечник, защищает стенки желудка и ускоряет метаболизм. Хотите узнать секрет?

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

Что понадобится

Для этого чудо-напитка нужны всего несколько ингредиентов:

  • 1 ст. ложка мёда

  • 1 ст. ложка семян чиа

  • 1 ст. ложка льняного семени

  • 1 яблоко

  • 1 стакан воды

Как приготовить

Готовить проще простого, и это займёт всего пару минут:

  1. Очистите яблоко и нарежьте его на мелкие кусочки.

  2. Положите яблоко, воду и мёд в блендер. Взбейте до кремовой консистенции.

  3. Добавьте семена чиа и лна, ещё раз слегка взбейте.

  4. Готово! Пейте этот кремовый коктейль на завтрак или в любое время дня.

Почему это работает

Этот напиток — настоящий подарок для кишечника. Семена чиа и лён мягко очищают толстую кишку, а яблоко и мёд поддерживают микрофлору. Регулярное употребление ускоряет пищеварение и помогает организму избавляться от токсинов. А если следить за питанием, избегая лишних углеводов, можно потерять до 10 кг!

Маленький шаг к большой цели

Добавьте этот коктейль в свой рацион, и организм скажет вам спасибо. Это не просто напиток, а способ почувствовать лёгкость и энергию. Попробуйте, и результат вас удивит!

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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