Не верьте шарму таких людей — глаза раскроют пугающую правду

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы замечали, как некоторые люди очаровывают с первого взгляда, но что-то в них настораживает? Психопаты мастерски имитируют эмоции, но их глаза могут рассказать совсем другую историю. Учёные нашли тонкий сигнал, который выдаёт их с головой. Это быстро, непроизвольно и связано с зрачками. Что это за "взгляд психопата" и как он работает?

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Что скрывает взгляд

Психопаты часто кажутся харизматичными, но их реакция на эмоции — как маска, которая иногда сползает.

"У психопатов зрачки не расширяются при виде шокирующих или печальных сцен, в отличие от обычных людей", — обнаружили исследователи из университетов Кардиффа и Суонси.

Обычно зрачки реагируют на эмоции — расширяются от ужаса или сочувствия. Но у психопатов эта реакция отсутствует, что выдаёт их холодность. Удивительно, но при виде позитивных сцен их зрачки ведут себя как у всех. Это говорит не о полном отсутствии эмоций, а о равнодушии к чужой боли.

Черты психопатии: что важно знать

Психопатия — это не только образ из триллеров. Она проявляется в реальных чертах:

Бездушие : Психопаты не испытывают сочувствия или угрызений совести, что делает их манипуляторами.

: Психопаты не испытывают сочувствия или угрызений совести, что делает их манипуляторами. Импульсивность : Они действуют без оглядки на последствия, что ведёт к рискованным поступкам.

: Они действуют без оглядки на последствия, что ведёт к рискованным поступкам. Обаяние: Их поверхностный шарм — оружие для достижения целей.

Эти черты часто маскируются под харизму, но взгляд может стать ключом к разгадке.

Почему зрачки не лгут

"Зрачки — индикатор эмоционального возбуждения. У психопатов эта реакция ослаблена, особенно на угрозы или страдания", — пояснил доктор и ведущий автор исследования Дэн Барли.

Это физическое доказательство их эмоционального дефицита. Зрачки не подчиняются их актёрской игре, выдавая равнодушие там, где обычный человек дрогнул бы.

Не все психопаты — злодеи

Важно понимать: психопати лёгкая самоирония, пафос или манипулятивность не всегда означают опасность. Психопаты могут быть успешными лидерами или просто сложными коллегами. Распознать их непросто даже экспертам. Но такие подсказки, как реакция зрачков, помогают лучше понять, с кем мы имеем дело.

Уточнения

Диссоциа́льное (антисоциа́льное) расстро́йство ли́чности (от др.-греч. δυσ- - приставка, означающая отрицание, затруднённость и т. п. + социальность; устаревшие названия - психопа́тия, социопа́тия) — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.



