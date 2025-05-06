Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как клетчатка помогает контролировать аппетит и сбросить вес без диет
Не дайте фитофторе погубить урожай: проверенный лайфхак для садоводов
Осторожно, рыжий хвост: почему лисы чувствуют себя в мегаполисах увереннее, чем люди
Цены вот-вот рванут: к лету за авто будут драться, машин всё меньше, а спрос растёт
Гастрономический шок: тайна исчезновения лучшей уличной еды Лиона
Вы едите это каждый день, но даже не подозреваете, как портится ваша кожа
Чудесный трюк из СССР по чистке обожжённого утюга: попробуйте, эффект будет шикарен
Алматы готовится к старту высоких технологий: запуск интеллектуальной транспортной системы к 2026 году
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 5 хитростей для здоровья и красоты, о которых вы не знали

Не верьте шарму таких людей — глаза раскроют пугающую правду

2:29
Здоровье

Вы замечали, как некоторые люди очаровывают с первого взгляда, но что-то в них настораживает? Психопаты мастерски имитируют эмоции, но их глаза могут рассказать совсем другую историю. Учёные нашли тонкий сигнал, который выдаёт их с головой. Это быстро, непроизвольно и связано с зрачками. Что это за "взгляд психопата" и как он работает?

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Что скрывает взгляд

Психопаты часто кажутся харизматичными, но их реакция на эмоции — как маска, которая иногда сползает.

"У психопатов зрачки не расширяются при виде шокирующих или печальных сцен, в отличие от обычных людей", — обнаружили исследователи из университетов Кардиффа и Суонси.

Обычно зрачки реагируют на эмоции — расширяются от ужаса или сочувствия. Но у психопатов эта реакция отсутствует, что выдаёт их холодность. Удивительно, но при виде позитивных сцен их зрачки ведут себя как у всех. Это говорит не о полном отсутствии эмоций, а о равнодушии к чужой боли.

Черты психопатии: что важно знать

Психопатия — это не только образ из триллеров. Она проявляется в реальных чертах:

  • Бездушие: Психопаты не испытывают сочувствия или угрызений совести, что делает их манипуляторами.
  • Импульсивность: Они действуют без оглядки на последствия, что ведёт к рискованным поступкам.
  • Обаяние: Их поверхностный шарм — оружие для достижения целей.

Эти черты часто маскируются под харизму, но взгляд может стать ключом к разгадке.

Почему зрачки не лгут

"Зрачки — индикатор эмоционального возбуждения. У психопатов эта реакция ослаблена, особенно на угрозы или страдания", — пояснил доктор и ведущий автор исследования Дэн Барли.

Это физическое доказательство их эмоционального дефицита. Зрачки не подчиняются их актёрской игре, выдавая равнодушие там, где обычный человек дрогнул бы.

Не все психопаты — злодеи

Важно понимать: психопати лёгкая самоирония, пафос или манипулятивность не всегда означают опасность. Психопаты могут быть успешными лидерами или просто сложными коллегами. Распознать их непросто даже экспертам. Но такие подсказки, как реакция зрачков, помогают лучше понять, с кем мы имеем дело.

Уточнения

Диссоциа́льное (антисоциа́льное) расстро́йство ли́чности (от др.-греч. δυσ- - приставка, означающая отрицание, затруднённость и т. п. + социальность; устаревшие названия - психопа́тия, социопа́тия) — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Сейчас читают
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Авто
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой Аудио 
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Российский шоу-бизнес
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Врата в потусторонний мир: в Саккаре нашли необычную гранитную дверь
Не холодильник! Этот прибор съедает больше всего электричества в вашем доме
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Последние материалы
Ненавидишь молочку? Вот чем заменить её, чтобы не страдали зубы и кости
Многолетние цветы, которые стоит посадить этой весной, чтобы наслаждаться цветением всё лето
Его боится пылесос, а дети обожают: что скрывает мейн-кун за грозной внешностью
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Одна ошибка при стирке, которая портит вашу одежду
Три скрытых врага стройности, о которых молчат диетологи
Секреты жарки: как приготовить идеальную яичницу на чугунной сковороде без масла
Лувр закроет историческую эру: аудиогиды исчезнут в 2025 году
Подводный детектив: как метод eDNA без ловли рыбы выявил паразитов в форелевых хозяйствах
Три простых упражнения, которые помогут пожилым укрепить мышцы и сохранить независимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.