Не верьте шарму таких людей — глаза раскроют пугающую правду

Вы замечали, как некоторые люди очаровывают с первого взгляда, но что-то в них настораживает? Психопаты мастерски имитируют эмоции, но их глаза могут рассказать совсем другую историю. Учёные нашли тонкий сигнал, который выдаёт их с головой. Это быстро, непроизвольно и связано с зрачками. Что это за "взгляд психопата" и как он работает?
Психопаты часто кажутся харизматичными, но их реакция на эмоции — как маска, которая иногда сползает.
"У психопатов зрачки не расширяются при виде шокирующих или печальных сцен, в отличие от обычных людей", — обнаружили исследователи из университетов Кардиффа и Суонси.
Обычно зрачки реагируют на эмоции — расширяются от ужаса или сочувствия. Но у психопатов эта реакция отсутствует, что выдаёт их холодность. Удивительно, но при виде позитивных сцен их зрачки ведут себя как у всех. Это говорит не о полном отсутствии эмоций, а о равнодушии к чужой боли.
Психопатия — это не только образ из триллеров. Она проявляется в реальных чертах:
Эти черты часто маскируются под харизму, но взгляд может стать ключом к разгадке.
"Зрачки — индикатор эмоционального возбуждения. У психопатов эта реакция ослаблена, особенно на угрозы или страдания", — пояснил доктор и ведущий автор исследования Дэн Барли.
Это физическое доказательство их эмоционального дефицита. Зрачки не подчиняются их актёрской игре, выдавая равнодушие там, где обычный человек дрогнул бы.
Важно понимать: психопати лёгкая самоирония, пафос или манипулятивность не всегда означают опасность. Психопаты могут быть успешными лидерами или просто сложными коллегами. Распознать их непросто даже экспертам. Но такие подсказки, как реакция зрачков, помогают лучше понять, с кем мы имеем дело.
Диссоциа́льное (антисоциа́льное) расстро́йство ли́чности (от др.-греч. δυσ- - приставка, означающая отрицание, затруднённость и т. п. + социальность; устаревшие названия - психопа́тия, социопа́тия) — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, отчуждённостью, и сложностью общения с людьми, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.
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