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Магний за копейки? Эта хитрость заставит дорогие баночки пылиться на полках

2:37
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, почему в аптеке столько видов магния? От дешёвого оксида до дорогих "премиум"-форм, которые обещают чудеса. Реклама уверяет: оксид магния — это ерунда, а вот органические формы — настоящая панацея. Но что говорит наука? Давайте разберёмся, как маркетинг играет с нашей верой в "правильный" магний.

Бады
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады

Химия против мифов

Начнём с оксида магния (MgO) — того самого "бесполезного" порошка, который часто ругают. Его любят спортсмены: он сушит ладони, помогая крепче держать штангу. Но знаете, что происходит, если смешать его с лимонной кислотой, например, из сока или напитка?

Реакция проста: MgO + лимонная кислота = цитрат магния.

А цитрат магния — это как раз та форма, которую реклама называет "идеальной" и продаёт по цене трюфелей. Получается, дешёвый оксид может стать "премиум"-формой прямо у вас в стакане.

Реальный пример: Magnosolv

Возьмём популярный препарат Magnosolv. Что в составе? Углекислый магний (MgCO₃) и лимонная кислота. Смешиваете с водой, и вуаля:

Получается цитрат магния + пузырьки углекислого газа для вкуса.

Эта смесь отлично усваивается, хотя исходные компоненты — "анорганика". Разница с дорогими добавками? Только в том, что цитрат образуется прямо в вашем стакане, а не на заводе.

Почему нас обманывают

Производители любят простые лозунги: "органическое = полезно", "хелаты = наука", "оксид = мусор". Это работает на эмоции, а не на факты. На деле даже "простой" магний может быть эффективным, если правильно его использовать. Но правда не продаёт дорогие баночки с мятными листочками на этикетке.

Маркетинг умалчивает, что анорганические формы магния в желудке или при смешивании с кислотой превращаются в биодоступные соединения. Вместо этого нам навязывают "чудо-добавки", которые стоят в разы дороже.

Что запомнить

Магний — это не про "дорого = лучше". Вот несколько советов, чтобы не переплачивать:

  • Оксид магния не бесполезен, если знать, как его использовать.

  • Лимонная кислота — ваш союзник для повышения усвояемости.

  • Не верьте слепо рекламе: читайте состав и изучайте химию.

В следующий раз, выбирая магний в аптеке, подумайте: стоит ли платить за красивую упаковку, если суть — в простой реакции?

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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