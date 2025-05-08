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Продукты с отрицательной калорийностью: что на самом деле скрывается за этим мифом

Здоровье

Многие люди ищут способ "есть и худеть", полагаясь на продукты с так называемой "отрицательной калорийностью". Давайте разберемся, существуют ли такие продукты и как на самом деле можно ускорить метаболизм.

Правильный завтрак
Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Правильный завтрак

Что такое метаболизм

Метаболизм — это набор биохимических процессов в организме, который поддерживает его жизнедеятельность, включая переваривание пищи, обмен энергии и восстановление клеток. Пища дает нам калории, которые используются для энергии и "строительства" клеток.

Продукты с отрицательной калорийностью: миф или реальность

Термин "отрицательная калорийность" на самом деле вводит в заблуждение. Такой продукции не существует. Некоторые продукты, такие как овощи и фрукты (сельдерей, огурцы, капуста, яблоки, грейпфрут и другие), действительно имеют низкую калорийность и требуют много энергии для переваривания. Однако, по сути, организм не тратит больше калорий на их переваривание, чем эти продукты содержат. Тем не менее, они способствуют чувству сытости и могут помочь снизить калорийность рациона, если правильно комбинировать их с белками, жирами и углеводами.

Как продукты могут помочь ускорить метаболизм

Не существует продуктов, которые мгновенно ускоряют обмен веществ. Однако некоторые продукты, такие как грейпфрут, могут иметь свойства, способствующие улучшению метаболизма за счет антиоксидантов и других полезных веществ. Например, грейпфрут помогает снизить уровень холестерина и улучшить усвоение некоторых лекарств.

Важность баланса в питании

Здоровый метаболизм зависит от множества факторов: генетики, эндокринной системы, уровня физической активности и режима питания. Жесткие ограничения в калориях могут вызвать стресс для организма, который начнет замедлять обмен веществ и удерживать накопленные калории. Это может привести к увеличению веса.

Как улучшить метаболизм

  1. Правильное питание: обогатите рацион белками, клетчаткой и полезными жирами (растительные масла, рыба). Это не только полезно для организма, но и помогает дольше оставаться сытым.

  2. Физическая активность: регулярные тренировки, особенно силовые, способствуют увеличению мышечной массы, что помогает сжигать больше калорий даже в покое.

  3. Достаточное количество воды: вода ускоряет обмен веществ и помогает поддерживать нормальный уровень энергии.

  4. Сон и режим дня: недосыпание замедляет обмен веществ, поэтому важно соблюдать режим сна и отдыха.

Мифы о метаболизме и добавках

На рынке существует множество добавок и препаратов, обещающих ускорить обмен веществ. Однако они дают только краткосрочный эффект. Реальный результат можно добиться лишь через изменения в образе жизни: сбалансированное питание, физическая активность и регулярный режим дня.

Уточнения

Кало́рия (лат  calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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