5 витаминов для здоровья кожи и волос — что должно быть в твоем рационе

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Недостаток витаминов влияет на состояние кожи, волос и ногтей, вызывая тусклость, сухость и ломкость. Но что делать, если ты заметила такие признаки? Ответ прост: нужно разобраться, каких витаминов не хватает и добавить их в рацион.

Фото: pxhere витамин с

Витамин А — ключ к здоровой коже

Витамин А играет важнейшую роль в обновлении клеток кожи. Его недостаток проявляется шелушением и сухостью, а также выпадением волос и ломкостью ногтей. Основные источники витамина A — рыбий жир, говяжья печень, творог, сыр и сливочное масло. Но если ты не любишь такие продукты, можно получить провитамин А (каротин) из овощей и фруктов оранжевого и желтого цвета. Для лучшего усвоения добавляй в морковный фреш немного масла или сливок.

Витамин Е — для упругости кожи и защиты от старения

Витамин Е — это не только антиоксидант, но и стимулятор синтеза коллагена, который отвечает за упругость кожи. Если тебе не хватает этого витамина, кожа становится сухой, а ногти ломаются. Чтобы восполнить дефицит, добавь в рацион растительные масла, орехи и семена. Для суточной нормы достаточно 50 г миндаля или 2 столовых ложек оливкового масла.

Витамин С — для молодости кожи и волос

Витамин С — мощнейший антиоксидант и незаменимый элемент для синтеза коллагена. Его дефицит ведет к тусклым волосам, сухой коже и ломким ногтям. Этот витамин необходим ежедневно, так как не накапливается в организме. Чтобы получить максимум витамина С, ешь фрукты и ягоды в сыром виде, так как при термической обработке его содержание значительно уменьшается.

Витамин В2 — для красоты кожи и волос

Витамин В2 (рибофлавин) важен для здоровья кожи и волос. Он участвует в биохимических процессах, поддерживает иммунитет и нормализует работу щитовидной железы. Недостаток В2 приводит к проблемам с кожей, выпадению волос и ломкости ногтей. Этот витамин содержится в говяжьей печени, фете, яйцах, рыбе и орехах. Но стоит помнить, что при термической обработке теряется до 20% витамина В2.

Витамин В12 — для здоровья кожи и волос

Витамин В12 важен для кроветворения, обмена веществ и здоровья кожи и волос. Дефицит В12 может вызвать различные заболевания, а также ухудшить концентрацию и память. Растительная пища не содержит этого витамина, поэтому веганам и тем, кто придерживается поста, рекомендуется принимать его в виде БАДов. Симбиотические бактерии кишечника могут вырабатывать В12, но только если микробиом здоров.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

