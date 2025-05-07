Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индонезия на уровне 4: вооружённые группировки угрожают безопасности туристов
Brent снова выше: мировые цены на нефть внезапно подскочили
Кинологи бьют тревогу: собакам угрожает невидимый враг
Дмитрий Нагиев раскрыл требования в своём райдере на киносъёмках
Представители Пентагона хранят гробовое молчание по поводу новых данных о провокационном шпионском полете... — писала газета Правда 8 мая 1960 года
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Нейросеть подготовила представление к 80-летию Победы: вот где его можно увидеть
Авиабилеты на юг России взлетели до максимума: эти направления самые дорогие
Россияне ждут мира: вот сколько граждан хотят переговоров по Украине

5 витаминов для здоровья кожи и волос — что должно быть в твоем рационе

3:03
Здоровье

Недостаток витаминов влияет на состояние кожи, волос и ногтей, вызывая тусклость, сухость и ломкость. Но что делать, если ты заметила такие признаки? Ответ прост: нужно разобраться, каких витаминов не хватает и добавить их в рацион.

витамин с
Фото: pxhere
витамин с

Витамин А — ключ к здоровой коже

Витамин А играет важнейшую роль в обновлении клеток кожи. Его недостаток проявляется шелушением и сухостью, а также выпадением волос и ломкостью ногтей. Основные источники витамина A — рыбий жир, говяжья печень, творог, сыр и сливочное масло. Но если ты не любишь такие продукты, можно получить провитамин А (каротин) из овощей и фруктов оранжевого и желтого цвета. Для лучшего усвоения добавляй в морковный фреш немного масла или сливок.

Витамин Е — для упругости кожи и защиты от старения

Витамин Е — это не только антиоксидант, но и стимулятор синтеза коллагена, который отвечает за упругость кожи. Если тебе не хватает этого витамина, кожа становится сухой, а ногти ломаются. Чтобы восполнить дефицит, добавь в рацион растительные масла, орехи и семена. Для суточной нормы достаточно 50 г миндаля или 2 столовых ложек оливкового масла.

Витамин С — для молодости кожи и волос

Витамин С — мощнейший антиоксидант и незаменимый элемент для синтеза коллагена. Его дефицит ведет к тусклым волосам, сухой коже и ломким ногтям. Этот витамин необходим ежедневно, так как не накапливается в организме. Чтобы получить максимум витамина С, ешь фрукты и ягоды в сыром виде, так как при термической обработке его содержание значительно уменьшается.

Витамин В2 — для красоты кожи и волос

Витамин В2 (рибофлавин) важен для здоровья кожи и волос. Он участвует в биохимических процессах, поддерживает иммунитет и нормализует работу щитовидной железы. Недостаток В2 приводит к проблемам с кожей, выпадению волос и ломкости ногтей. Этот витамин содержится в говяжьей печени, фете, яйцах, рыбе и орехах. Но стоит помнить, что при термической обработке теряется до 20% витамина В2.

Витамин В12 — для здоровья кожи и волос

Витамин В12 важен для кроветворения, обмена веществ и здоровья кожи и волос. Дефицит В12 может вызвать различные заболевания, а также ухудшить концентрацию и память. Растительная пища не содержит этого витамина, поэтому веганам и тем, кто придерживается поста, рекомендуется принимать его в виде БАДов. Симбиотические бактерии кишечника могут вырабатывать В12, но только если микробиом здоров.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Экономика и бизнес
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это
Наука и техника
Мощный всплеск света с другого конца Вселенной — и никто не понимает, что это Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Можжевельник — растение, которое не только украшает, но и защищает
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Последние материалы
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Нейросеть подготовила представление к 80-летию Победы: вот где его можно увидеть
Авиабилеты на юг России взлетели до максимума: эти направления самые дорогие
Россияне ждут мира: вот сколько граждан хотят переговоров по Украине
Ядовитая вода и холера: как перед 9 Мая россиян запугивают фейками в сети
Зачем опрыскивать капусту молоком: секреты эффективного ухода
Богатый нефтью регион может отделиться от Канады уже в 2026 году
Никогда не гладьте кошку в эти моменты — иначе она запомнит это надолго
Стерилизация за $30: Индонезийский губернатор нашел спорный способ борьбы с бедностью
Алкотестер показал алкоголь, но водитель остался с правами — как это возможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.