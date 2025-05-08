Секрет экономии на лекарствах: как не переплачивать и при этом не рисковать здоровьем

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокая стоимость лекарств заставляет задуматься о том, как сэкономить, не жертвуя качеством. В большинстве случаев это возможно, но важно знать, как сделать это безопасно для здоровья. Об этом рассказала Ксения Немкович, ведущий специалист по фармакологической экспертизе и эксперт в области разработки лекарств.

Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таблетки

По её словам, оригинальные лекарства и их дженерики (аналоги) содержат одно и то же активное вещество. Разница между ними заключается в производителе, вспомогательных компонентах, степени очистки и брендинге.

"Дженерик (аналог) может стоить в разы дешевле, но быть не менее эффективным. Такие препараты проходят процедуру государственной регистрации, в ходе которой доказываются их эквивалентность оригиналу", — рассказала Ксения Немкович.

Это означает, что замена препарата на дженерик и соблюдение инструкции по применению могут сделать его полноценной альтернативой, особенно при лечении распространённых заболеваний, пишет Газета.Ru.

Однако есть случаи, когда замену должен оценивать врач. Это касается лечения эпилепсии, трансплантации органов и некоторых психических расстройств. В таких ситуациях даже небольшие различия в фармакокинетике могут существенно повлиять на результаты лечения.

Не забывайте и о скидках в аптеках, напомнила эксперт. Существует заблуждение, что сниженная цена означает ухудшение качества. На самом деле, скидки часто связаны с коммерческими соглашениями между аптеками и производителями. При покупке лекарства всегда проверяйте срок годности и условия хранения, добавила специалист.

Не стоит ориентироваться только на название препарата. Лучше выбирать по международному непатентованному наименованию (МНН). Это поможет избежать переплаты за бренд и найти доступный дженерик с подтвержденной эффективностью.

Ксения Немкович подчёркивает, что экономия на лечении не должна приводить к отказу от качества. Подходите к выбору осознанно, консультируйтесь со специалистом и опирайтесь только на проверенную информацию.

Уточнения

Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.

