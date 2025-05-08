Женщины, пьющие кофе, лучше защищены от диабета: удивительные результаты исследования

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом и из-за нездорового образа жизни клетки становятся менее чувствительными к инсулину — важному гормону, регулирующему обмен глюкозы. Инсулин помогает транспортировать глюкозу в клетки, обеспечивая их энергией. Исследования показывают, что снижение уровня инсулина может быть одним из факторов долголетия. Напротив, люди с высоким уровнем инсулина, страдающие инсулинорезистентностью, чаще сталкиваются с диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Инсулинорезистентность можно улучшить с помощью диеты и физической активности. Недавно было обнаружено, что кофе повышает чувствительность организма к инсулину. Особенно этот эффект заметен у женщин.

Ранее было известно, что кофе влияет на уровень сахара в крови. Например, шведские ученые выяснили, что ежедневное употребление одной дополнительной чашки кофе снижает риск развития диабета 2 типа на 6%. Этот эффект сохраняется даже при употреблении декофеинизированного кофе.

Корейские исследователи изучили данные почти 7,5 тысяч взрослых в возрасте от 19 до 64 лет. Они обнаружили, что женщины, выпивающие две и более чашки черного кофе ежедневно, имеют более низкие показатели инсулинорезистентности и уровня инсулина натощак. По результатам исследования, две чашки кофе в день повышают чувствительность к инсулину на 36%. У мужчин этот эффект менее выражен. Добавление сахара или сливок в кофе не улучшает чувствительность к инсулину, поэтому для достижения эффекта подходит только черный кофе.

Ученые объясняют, что кофе богат полифенолами, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Воспаление увеличивает риск развития диабета. Кроме того, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, улучшает транспорт глюкозы в мышцы и замедляет всасывание сахара из пищи. Это помогает предотвратить резкие скачки уровня инсулина, сообщает "Доктор Питер".

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

