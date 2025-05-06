Снижение активности сперматозоидов на 35%: что скрывает парацетамол?

Парацетамол не лучшим образом влияет на репродуктивную систему мужчин, предупреждает читателей "Правда.Ру" Марина Рудакова, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава РФ.
Как отмечает эксперт, парацетамол (как и ибупрофен) приводит к снижению уровня простагландинов, что негативно влияет на выработку гормонов, особенно если препарат принимать более 7 дней. Как показали исследования, продолжительный прием парацетамола приводит к снижению активности сперматозоидов на 35%. Также было выявлено негативное влияние этих медикаментов на плод в утробе матери.
Эксперт также отмечает, что, помимо парацетамола, существуют и другие факторы, которые важно учитывать, это и экология, и генетика, и образ жизни человека.
Чтобы минимизировать побочное действие парацетамола, стоит проконсультироваться с терапевтом или неврологом, чтобы подобрать анальгетик и жаропонижающее нового поколения.
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