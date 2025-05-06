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Снижение активности сперматозоидов на 35%: что скрывает парацетамол?

1:07
Здоровье

Парацетамол не лучшим образом влияет на репродуктивную систему мужчин, предупреждает читателей "Правда.Ру" Марина Рудакова, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава РФ.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Как отмечает эксперт, парацетамол (как и ибупрофен) приводит к снижению уровня простагландинов, что негативно влияет на выработку гормонов, особенно если препарат принимать более 7 дней. Как показали исследования, продолжительный прием парацетамола приводит к снижению активности сперматозоидов на 35%. Также было выявлено негативное влияние этих медикаментов на плод в утробе матери.

Эксперт также отмечает, что, помимо парацетамола, существуют и другие факторы, которые важно учитывать, это и экология, и генетика, и образ жизни человека.

Чтобы минимизировать побочное действие парацетамола, стоит проконсультироваться с терапевтом или неврологом, чтобы подобрать анальгетик и жаропонижающее нового поколения.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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