Беременность под угрозой: почему важно проверять уровень железа

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди обращаются к врачам только в том случае, если уже серьезно заболевают. Однако далеко не все болезни имеют выраженную симптоматику. Они годами могут не давать о себе знать, нанося вред здоровью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анализ мочи

Например, железодефицитная анемия встречается куда чаще, чем принято считать. Если вы сильно устаете, выглядите бледными, то высока вероятность, что у вас нехватка железа в организме. Особенно опасна анемия во время беременности, она приводит к потере мышечной массы, ослаблению иммунитета.

Гиперхолестеринемия тоже часто протекает бессимптомно. Вместе с ростом уровня холестерина увеличивается вероятность возникновения инсульта или инфаркта. Высокий уровень холестерина в крови может стать неприятным сюрпризом при рутинной сдаче анализов.

Также не всегда удается выявить нарушения в работе щитовидки, пациенты с таким диагнозом часто чувствуют усталость, сонливость, они быстро поправляются.

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", напоминает, что лабораторные исследования и обсуждения результатов со специалистами помогут выявить проблемы со здоровьем еще до того, как они причинят непоправимый вред здоровью.