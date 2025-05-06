Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не думали, что удлинители могут быть опасными? Подключите эти устройства — и ждите беды
Как сделать кухню функциональной и стильной: советы по организации
Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы
Цветовая магия гортензий: как поменять оттенок и не навредить растению
Секрет веганской диеты гонщика Формулы-1 : он набрал 6 кг мышечной массы без мяса
Ватикан под финансовым микроскопом: как распределяются средства между кардиналами и светскими служащими
Самый большой и мощный трактор John Deere: дороже квартиры в центре Москвы
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы
Депутаты vs экспертов: как изменить каршеринг в России

Беременность под угрозой: почему важно проверять уровень железа

1:22
Здоровье

Многие люди обращаются к врачам только в том случае, если уже серьезно заболевают. Однако далеко не все болезни имеют выраженную симптоматику. Они годами могут не давать о себе знать, нанося вред здоровью.

Анализ мочи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анализ мочи

Например, железодефицитная анемия встречается куда чаще, чем принято считать. Если вы сильно устаете, выглядите бледными, то высока вероятность, что у вас нехватка железа в организме. Особенно опасна анемия во время беременности, она приводит к потере мышечной массы, ослаблению иммунитета.

Гиперхолестеринемия тоже часто протекает бессимптомно. Вместе с ростом уровня холестерина увеличивается вероятность возникновения инсульта или инфаркта. Высокий уровень холестерина в крови может стать неприятным сюрпризом при рутинной сдаче анализов.

Также не всегда удается выявить нарушения в работе щитовидки, пациенты с таким диагнозом часто чувствуют усталость, сонливость, они быстро поправляются.

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", напоминает, что лабораторные исследования и обсуждения результатов со специалистами помогут выявить проблемы со здоровьем еще до того, как они причинят непоправимый вред здоровью.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Сейчас читают
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Авто
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются Аудио 
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Новости спорта
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Не думали, что удлинители могут быть опасными? Подключите эти устройства — и ждите беды
Как сделать кухню функциональной и стильной: советы по организации
Новая техника, которую боятся неопытные мастера — и обожают волосы
Цветовая магия гортензий: как поменять оттенок и не навредить растению
Секрет веганской диеты гонщика Формулы-1 : он набрал 6 кг мышечной массы без мяса
Ватикан под финансовым микроскопом: как распределяются средства между кардиналами и светскими служащими
Самый большой и мощный трактор John Deere: дороже квартиры в центре Москвы
Шаман и Мизулина станут ведущими концерта в Minecraft в честь Великой Победы
Депутаты vs экспертов: как изменить каршеринг в России
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.